Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani

Giorgio Armani a murit astăzi, la 91 de ani! Vestea tragică a fost făcută publică de către reprezentanții casei de modă al acestuia. Designerul a murit la el acasă.

„Cu infinită tristețe, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului său, Giorgio Armani”, se arată într-un comunicat transmis de casa de modă a acestuia.

Giorgio suferea de o boală necunoscută care l-a făcut să nu mai fie prezent la prezentările sale de modă. Potrivit , Armani plănuia în această lună să participe la un eveniment important din care marca 50 de ani de existență a său.

Familia și angajații au transmis un mesaj împreună, în care vorbesc despre rolul pe care Giorgio l-a avut:

„În această companie, ne-am simțit întotdeauna ca parte a unei familii. Astăzi, cu profundă emoție, simțim golul lăsat de cel care a fondat și a crescut această familie cu viziune, pasiune și dedicare. Dar tocmai în spiritul său, noi, angajații și membrii familiei care am lucrat întotdeauna alături de domnul Armani, ne angajăm să protejăm ceea ce a construit și să ducem mai departe compania sa în memoria sa, cu respect, responsabilitate și dragoste”, au declarat aceștia, potrivit .

Despre viața lui Giorgio Armani

Giorgio Armani, s-a născut pe 11 iulie 1934 în Piacenza, Italia, și a fost considerat unul dintre cei mai influenți designeri ai secolului XX și începutului de secol XXI. A fost cunoscut pentru stilul său minimalist și sofisticat, Armani, care a revoluționat atât moda masculină, cât și cea feminină, transformând propriul nume într-un brand global, apreciat de sute de oameni, scrie .

Armani a crescut într-o familie modestă, a fost fiul unui manager de transport maritim. Inițial, și-a dorit să urmeze medicina, dar a renunțat la facultate pentru a-și descoperi adevărata chemare, adică moda.

În 1957 a început să lucreze ca buyer pentru celebrul magazin La Rinascente din Milano, unde a dobândit primele cunoștințe despre industria modei. Ulterior, a intrat în atelierul designerului Nino Cerruti, unde s-a format ca stilist.

În 1975, alături de prietenul și partenerul său de afaceri Sergio Galeotti, a lansat prima sa linie de pret-a-porter pentru bărbați și femei, moment ce avea să marcheze începutul imperiului Armani.

Armani și-a exprimat filozofia vestimentară astfel: „Am fost primul care a îmblânzit imaginea bărbaților și a întărit imaginea femeilor. Am îmbrăcat bărbații în țesături feminine și am furat de la bărbați ceea ce femeile își doreau și aveau nevoie-costumul de putere”, scrie aceeași sursă.

Realizările lui Giorgio Armani

Această viziune inovatoare a schimbat moda anilor ’80 și ’90. Reputația sa internațională a crescut rapid odată cu succesul filmului American Gigolo (1980), în care Richard Gere purta costume Armani, imagine care a transformat designerul într-un simbol al eleganței moderne.

În scurt timp, cele mai mari staruri de la Hollywood au început să defileze la premiile Oscar îmbrăcând creațiile sale.

Armani nu s-a limitat la moda de lux. A introdus parfumuri, accesorii, linii de blugiși colecții accesibile prin Emporio Armani și Armani Exchange. Tot el a creat ținute sportive pentru echipe internaționale precum Chelsea FC sau Rabbitohs.

În 2006 a semnat uniformele Italiei pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino, iar în 2007 a intrat în colaborări cu Samsung și Microsoft, fiind primul creator care a transmis live pe Internet o prezentare de modă.

Moartea lui Giorgio Armani marchează sfârșitul unei ere în moda internațională. Designerul care a schimbat pentru totdeauna stilul italian și covorul roșu de la Hollywood a lăsat o moștenire puternică în lumea modei.