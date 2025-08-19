B1 Inregistrari!
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial

Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 13:51
Profitorii întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Sursa foto: Hepta - DPA Images

Un afacerist rus vrea să profite de pe urma întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la baza militară din orașul Anchorage, din Alaska. El a anunțat că dorește să înregistreze o nouă marcă comercială.

Cuprins:

  • Cum vrea să profite afaceristul rus
  • Ce primire i-a făcut Trump lui Putin

Cum vrea să profite afaceristul rus

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”, o aluzie la recenta întrevedere dintre Donald Trump și Vladimir Putin care s-a desfășurat pe teritoriul american, în Alaska. Informația a fost prezentată de presa rusă, preluată de EFE.

Afaceristul a depus documentele necesate la Rospatent, agenţia rusă pentru proprietate intelectuală, pe 15 august. Este ziua în care s-a desfășurat întâlnirea dintre Putin şi Trump. În cazul în care cererea îi va fi admisă, afaceristul va putea comercializa băuturi alcoolice, alimente, jucării, reviste şi alte produse sub această marcă.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska vinerea trecută pentru primul lor summit de la revenirea republicanului la Casa Albă şi de la începutul războiului din Ucraina.

Ce primire i-a făcut Trump lui Putin

Donald Trump l-a întâmpinat cu aplauze pe Putin, pe covorul roșu întins pe pista de aterizare. Cei doi au urcat în mașina oficială a președintelui Statelor Unite și au mers împreună la locația în care s-au desfășurat discuțiile.

La finalul discuțiilor, Donald Trump a spus că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, cu care are o „relație fantastică”. El a recunoscut, însă, că nu a ajuns la un acord de pace legat de Ucraina.

Vladimir Putin a declarat că Trump înțelege, de asemenea, că Rusia are și ea „interese”. La final, Trump i-a „mulțumit mult” lui „Vladimir” și i-a promis că „ne revedem curând”, la care Vladimir Putin a replicat că următoarea întâlnire ar putea avea loc la Moscova.

