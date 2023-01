Doliu în lumea muzicii rock! David Crosby a murit la vârsta de 81 de ani: „După o lungă suferință”

David Crosby, legenda rockului american, a murit la vârsta de 81 de ani. Soția lui a declarat că acesta a murit „după o lungă boală” în timp ce era înconjurat de familie, potrivit .

„Moștenirea lui va continua să trăiască prin muzica sa legendară”, a adăugat declarația ei.

David Crosby s-a născut în California la 14 august 1941, fiul directorului de imagine de la Hollywood, câștigător al Oscarului, Floyd Crosby.

El a înființat două trupe mari în anii 1960: The Byrds și Crosby, Stills și Nash. Era renumit pentru armoniile sale la chitară și vocal. Crosby a fost inclus de două ori în venerata Rock and Roll Hall of Fame.

S-a alăturat The Byrds în 1964 – un grup de folk-rock care a obținut primul său hit cu un cover al piesei Tambourine Man al lui Bob Dylan. „Almost Cut my Hair” și „Deja Vu” se află printre imnurile hippy scrise de Crosby în perioada trecută în trupă.

În 1982, David Crosby s-a înfruntat cu forțele de ordine din SUA, dar și cu o arestare, sub acuzația de droguri și de folosirea armelor. Abuzul de substanțe a fost intensificat după moartea unei iubite într-un accident de mașină.

Graham Nash, coleg de trupă al lui Crosby, și-a exprimat tristețea în ciuda relației „volatile” a celor doi bărbați. El a adăugat că moartea acestuia a lăsat un „vid enorm”.

Stephen Hills a scris că regretatul său colaborator a fost „fără îndoială un gigant al unui muzician”, chiar dacă „s-au dat cu capul de multe ori”.

„Don’t waste the time. Time is the final currency, man. Not money, not power – it’s time.”

– (1941 – 2023)

RIP to a behind the delightful harmonies and inspirational lyrics that I grew up listening to.🙏🏾❤️

