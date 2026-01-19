Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”

Liderul de la Casa Albă nu mai are nicio limită. Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare, prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store. Epistola lui Trump a ajuns și la ambasadorii europeni acreditați la Washington.

Ce scrie Trump în mesajul de amenințare

„Dragă Jonas: Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci pot acum să mă gândesc la ceea ce este bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii.”, spune Trump în scrisoare, aducând aminte că e supărat că nu a primit premiul Nobel pentru pace.

În continuare, liderul de la reafirmă că nu se va opri până nu va lua Groenlanda. Prin orice mijloace.

„Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China și, oricum, de ce ar avea „dreptul de proprietate” asupra lui? Nu există documente scrise, doar că o barcă a acostat acolo cu sute de ani în urmă, dar și noi am avut bărci care au acostat acolo.

Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este sigură dacă nu avem controlul complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc!”, a încheiat Trump.

NEW: letter to links to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials: Dear Ambassador: President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin)

UE, pedepsită cu taxe de Donald Trump

Mesajul vine într-un moment de maximă tensiune, în care Trump și-a intensificat amenințările privind Groenlanda. Săptămâna trecută, el a anunțat că va impune Danemarcei și altor șapte țări europene care s-au opus activ revendicărilor sale.

El a mai spus că taxa va crește la 25% dacă controlul asupra Groenlandei nu va fi transferat Statelor Unite până în luna iunie.

Țările vizate de noile tarife sunt: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare și că nu doresc să facă parte din Statele Unite.