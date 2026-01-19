Un proiect de infrastructură discutat de decenii revine în prim-plan, odată cu anunțurile recente privind un tunel subacvatic între Spania și Maroc. Inițiativa este prezentată drept una dintre cele mai ambițioase lucrări de transport din lume, cu potențialul de a schimba radical legăturile dintre Europa și Africa.

Ce presupune proiectul tunelului subacvatic dintre Spania și Maroc

Planul vizează construirea unui tunel de aproximativ 42 de kilometri, care să traverseze Strâmtoarea Gibraltar și să creeze o legătură directă între cele două continente. Din această lungime totală, aproximativ 27 de kilometri ar urma să fie amplasați sub apă, la adâncimi considerabile.

Valoarea estimată a investiției se ridică la circa 9 miliarde de euro, iar obiectivul declarat este facilitarea transportului de persoane și mărfuri. Autoritățile implicate susțin că proiectul ar putea deveni operațional, în mod realist, în jurul anului 2035, dacă toate etapele vor fi depășite.

Conceptul unui tunel între Spania și Maroc nu este unul nou, fiind formulat pentru prima dată în anul 1979. De-a lungul anilor, proiectul a fost reluat periodic, însă lipsa confirmării tehnice și dificultățile financiare au împiedicat avansarea concretă.

Un nou impuls a apărut în 2021, când au fost relansate discuțiile privind conectarea Gibraltarului cu Tanger. Studiile recente de fezabilitate realizate de compania germană Herrenknecht au confirmat viabilitatea tehnică, iar firma spaniolă Ineco lucrează în prezent la proiectarea detaliată, estimată să fie finalizată până în 2027, potrivit .

Ce provocări tehnice ridică traversarea Strâmtorii Gibraltar

Adâncimea ridicată a strâmtorii reprezintă una dintre cele mai mari dificultăți inginerești ale proiectului. Tunelul ar urma să atingă aproximativ 420 de metri sub nivelul mării, mult peste adâncimea Tunelului , care coboară până la 74 de metri, relatează Antena3.

În unele zone, Strâmtoarea Gibraltar depășește 900 de metri adâncime, iar curenții subacvatici puternici complică stabilitatea construcției. Aceste condiții impun soluții tehnice extrem de complexe, adaptate unui mediu considerat printre cele mai dificile din lume.

Strâmtoarea Gibraltar este una dintre cele mai aglomerate rute maritime globale, conectând Marea Mediterană cu Oceanul Atlantic. Orice lucrare de infrastructură trebuie să evite interferențele cu transportul naval, esențial pentru comerțul internațional.

La acestea se adaugă riscurile seismice ale regiunii mediteraneene, cunoscută pentru activitatea tectonică periodică. Proiectarea tunelului trebuie să includă măsuri avansate de siguranță, capabile să asigure rezistența pe termen lung în fața unor eventuale cutremure.

Ce impact ar putea avea tunelul asupra transportului global

Dacă va fi finalizat, tunelul ar putea reduce semnificativ timpii de călătorie dintre Europa și Africa, stimulând comerțul, turismul și schimburile culturale. Proiectul este comparat cu alte realizări majore, precum Tunelul Canalului Mânecii sau Podul Oresund, care au redefinit conectivitatea regională.

În contextul în care Norvegia construiește în prezent cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume, inițiativa și Marocului se înscrie într-o tendință globală de extindere a infrastructurii subacvatice. Reușita acestui proiect ar putea marca un moment de referință în istoria transporturilor internaționale.