B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc

Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc

Iulia Petcu
19 ian. 2026, 09:02
Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce presupune proiectul tunelului subacvatic dintre Spania și Maroc
  2. Ce provocări tehnice ridică traversarea Strâmtorii Gibraltar
  3. Ce impact ar putea avea tunelul asupra transportului global

Un proiect de infrastructură discutat de decenii revine în prim-plan, odată cu anunțurile recente privind un tunel subacvatic între Spania și Maroc. Inițiativa este prezentată drept una dintre cele mai ambițioase lucrări de transport din lume, cu potențialul de a schimba radical legăturile dintre Europa și Africa.

Ce presupune proiectul tunelului subacvatic dintre Spania și Maroc

Planul vizează construirea unui tunel de aproximativ 42 de kilometri, care să traverseze Strâmtoarea Gibraltar și să creeze o legătură directă între cele două continente. Din această lungime totală, aproximativ 27 de kilometri ar urma să fie amplasați sub apă, la adâncimi considerabile.

Valoarea estimată a investiției se ridică la circa 9 miliarde de euro, iar obiectivul declarat este facilitarea transportului de persoane și mărfuri. Autoritățile implicate susțin că proiectul ar putea deveni operațional, în mod realist, în jurul anului 2035, dacă toate etapele vor fi depășite.

Conceptul unui tunel între Spania și Maroc nu este unul nou, fiind formulat pentru prima dată în anul 1979. De-a lungul anilor, proiectul a fost reluat periodic, însă lipsa confirmării tehnice și dificultățile financiare au împiedicat avansarea concretă.

Un nou impuls a apărut în 2021, când au fost relansate discuțiile privind conectarea Gibraltarului cu Tanger. Studiile recente de fezabilitate realizate de compania germană Herrenknecht au confirmat viabilitatea tehnică, iar firma spaniolă Ineco lucrează în prezent la proiectarea detaliată, estimată să fie finalizată până în 2027, potrivit travelandtourworld.com.

Ce provocări tehnice ridică traversarea Strâmtorii Gibraltar

Adâncimea ridicată a strâmtorii reprezintă una dintre cele mai mari dificultăți inginerești ale proiectului. Tunelul ar urma să atingă aproximativ 420 de metri sub nivelul mării, mult peste adâncimea Tunelului Canalului Mânecii, care coboară până la 74 de metri, relatează Antena3.

În unele zone, Strâmtoarea Gibraltar depășește 900 de metri adâncime, iar curenții subacvatici puternici complică stabilitatea construcției. Aceste condiții impun soluții tehnice extrem de complexe, adaptate unui mediu considerat printre cele mai dificile din lume.

Strâmtoarea Gibraltar este una dintre cele mai aglomerate rute maritime globale, conectând Marea Mediterană cu Oceanul Atlantic. Orice lucrare de infrastructură trebuie să evite interferențele cu transportul naval, esențial pentru comerțul internațional.

La acestea se adaugă riscurile seismice ale regiunii mediteraneene, cunoscută pentru activitatea tectonică periodică. Proiectarea tunelului trebuie să includă măsuri avansate de siguranță, capabile să asigure rezistența pe termen lung în fața unor eventuale cutremure.

Ce impact ar putea avea tunelul asupra transportului global

Dacă va fi finalizat, tunelul ar putea reduce semnificativ timpii de călătorie dintre Europa și Africa, stimulând comerțul, turismul și schimburile culturale. Proiectul este comparat cu alte realizări majore, precum Tunelul Canalului Mânecii sau Podul Oresund, care au redefinit conectivitatea regională.

În contextul în care Norvegia construiește în prezent cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume, inițiativa Spaniei și Marocului se înscrie într-o tendință globală de extindere a infrastructurii subacvatice. Reușita acestui proiect ar putea marca un moment de referință în istoria transporturilor internaționale.

Tags:
Citește și...
UPDATE / Cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat” (VIDEO)
Externe
UPDATE / Cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat” (VIDEO)
Interdicția social media pentru copiii sub 16 ani se extinde dincolo de Australia. Ce state sunt pregătite să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale
Externe
Interdicția social media pentru copiii sub 16 ani se extinde dincolo de Australia. Ce state sunt pregătite să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Externe
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Un cuplu și-a anulat nunta pentru a plăti tratamentul câinelui: „E ca un copil pentru noi”
Externe
Un cuplu și-a anulat nunta pentru a plăti tratamentul câinelui: „E ca un copil pentru noi”
România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace
Externe
România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace
„Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
Externe
„Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
Externe
Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Externe
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Externe
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Externe
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Ultima oră
11:13 - Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, atac concertat la adresa lui Ilie Bolojan. „Să cânte la altă masă.”
11:11 - Cum poate curățenia profesională să îmbunătățească imaginea unei companii?
11:00 - An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3
10:49 - Analiză: Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul 4 din 2025
10:28 - Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
10:20 - Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Date noi de la Ministerul de Externe
10:17 - De ce nu merge Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos. Marius Lazurca: Nu umblă teleleu prin lume când sunt lucruri de făcut în țară
09:59 - Mario Iorgulescu, noi declarații sfidătoare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie”
09:44 - CNIR dă startul unui proiect major de infrastructură rutieră. Ce presupune primul drum de mare viteză până la granița cu Bulgaria
09:30 - Parcarea a devenit gratuită în Arad din cauza zăpezii: Nu se pot da amenzi, pentru că nu se mai văd marcajele