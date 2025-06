Donald Trump, atac dur la adresa unui politician american. „Arată groaznic, are o voce grețoasă și nu este foarte inteligent”

După ce Zohran Mamdani a ieșit învingător în alegerile primare ale Partidului Democrat, pentru primăria oraşului New York, candidatul de stânga a devenit ținta unui atac virulent a președintelui . Donald Trump l-a acuzat pe politicianul de 33 de ani că este „un nebun 100% comunist”, iar mesajul postat pe Truth Social a continuat cu o serie de insulte adresate lui Mamdani: „Arată groaznic, are o voce grețoasă și nu este foarte inteligent”.

În ciuda nemulţumirii profunde a liderului de la Casa Albă, Zohran Mamdani, consilier local și reprezentant al celei mai de stânga aripi a partidului său, are un avantaj semnificativ pentru alegerile din noiembrie in fieful ultra liberal pe care il reprezinta New York-ul, potrivit .

Zohran Mamdani, care s-a descris pe sieși ca „progresist și musulman”, a trebuit să recupereze până la 30 de puncte în sondaje, pentru a-l depăși pe principalul său rival, fostul guvernator Andrew Cuomo, mai centrist, și pentru a termina în fruntea clasamentului. Rezultatele nu sunt însă, definitive. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50% dintre voturi, marți seară, alegătorii au fost rugaţi să claseze cinci candidaţi în ordinea preferinţelor. Numărătoarea va continua în cursul săptămânii viitoare, până la stabilirea unui câştigător.

Campania lui Zohran Mamdani s-a viralizat pe rețelele de socializare

Zohran Mamdani are un avantaj semnificativ, fiind susținut chiar și de către alți candidați, printre care și Brad Lander, clasat pe locul 3. Aceștia și-au îndemnat alegători să-l voteze pe Mamdani, pentru a se clasa pe primul loc și a-l bloca astfel, pe Andrew Cuomo.

Alesul din cartierul muncitoresc Queens, necunoscut publicului atunci când şi-a lansat candidatura, a reușit să-și viralizeze campania pe rețelele de socializare. Nu doar că a stârnit entuziasmul unei armate de voluntari, dar a reușit să-i mobilizeze pe teren pentru a-şi amplifica promisiunile împotriva costului ridicat al vieţii.