Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace"

Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”

18 oct. 2025, 09:02
Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Cum a descris Donald Trump întâlnirea cu Volodimir Zelenski
  2. Cum se poziționează Trump în raport cu livrarea de rachete Tomahawk în Ucraina
  3. Va participa sau nu și Zelenski la întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o nouă întâlnire, la Casa Albă. O lume întreagă a urmărit cu interes discuția celor doi președinți, mai ales că a urmat unor declarații despre trimiterea de rachete în Ucraina. Însă, odată ajuns în SUA, președintele ucrainean s-a lovit de un refuz în ceea ce privește livrarea de arme. Liderul de la Casă Albă și-a reiterat credința că singurul mod de a obține o pace durabilă este negocierea.

Cum a descris Donald Trump întâlnirea cu Volodimir Zelenski

După întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a făcut o postare în care a lăudat discuția cu omologul său ucrainean. Totodată, liderul de la Casa Albă a subliniat nevoia cât mai urgentă de a pune capăt războiului care provoacă zeci de morți zilnic. În ceea ce privește granițele, unul dintre motivele care a întârziat semnarea unui acord de pace, președintele SUA este de părere că teritoriul fiecărei țări a fost stabilit în timpul acestui război, prin cuceririle făcute.

„Întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum l-am sfătuit insistent și pe președintele Putin, că este timpul să încetăm crimele și să facem o înțelegere! Destul sânge a fost vărsat, granițele au fost definite prin război și forță. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria amândoi, istoria să decidă! Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și nejustificate. Mii de oameni mor în fiecare săptămână – gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace!”a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

Cum se poziționează Trump în raport cu livrarea de rachete Tomahawk în Ucraina

Președintele ucrainean a propus un acord prin care țara lui să furnizeze Statelor Unite drone, în schimbul rachetelor Tomahawk.

„Dacă vrei să lovești obiective militare, ai nevoie de mii de drone și merg bine împreună cu astfel de rachete. Noi avem mii de drone, dar nu avem Tomahawk. În schimb, SUA sunt un producător foarte puternic de Tomahawk și alte rachete foarte puternice. La schimb, SUA pot avea miile noastre de drone”, a explicat Volodimir Zelenski.

Însă, Trump s-a arătat reticent în a da Ucrainei rachete Tomahawk.

„Ar putea însemna escaladare, se pot întâmpla o mulțime de lucruri grave. În plus, și noi vrem Tomahawk. Nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie ca să ne protejăm țara”, a declarat președintele american.

Liderul de la Casa Albă a repetat de mai multe ori că dorința țării sale e de a pune capăt acestui război cât mai rapid.

Va participa sau nu și Zelenski la întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta

Întrebat dacă la întâlnirea sa cu Putin de la Budapesta va participa și Zelenski, Trump a răspuns că „rămâne de stabilit”.

„Ei nu se plac și vrem să facem să fie confortabil pentru toată lumea. Așa că, într-un fel sau altul, vom fi implicați în trilaterale, dar ar putea fi separate”, a mai argumentat Donald Trump.

