OMS, Organizația Mondială a Sănătății, îl contrazice pe Donald Trump pe tema legăturii dintre paracetamol și la copii. Experții organizației susțin că nu există nici o legătură dovedită între medicament și boală.

OMS îl contrazice pe Donald Trump

Nu există nici o legătură dovedită între administrarea paracetamolului și autism. Iar nu sunt responsabile pentru apariția acestor tulburări, susțin reprezentanții OMS. Aceștia îl contrazic pe care a sugerat aceste legături, relatează AFP. Din Biroul Oval, Donald Trump a insistat, pe lângă femeile însărcinate, să nu folosească . El a asociat acest medicament cu riscul de producere a autismului.

Donald Trump a fost însoțit la conferința de presă de secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr, notoriu antivaccinist și conspiraționist și administratorul Serviciilor Medicare și Medicaid, Mehmet Oz. Declarația sa vine în contradicție cu recomandările medicilor. În mai multe rânduri, în declarația sa, a insistat ca femeile însărcinate să renunțe la paracetamol.

Totodată, a pledat pentru modificarea calendarului de vaccinare a copiilor americani, susținând că nu există motive pentru vaccinarea sugarilor împotriva hepatitei B. El a preluat teoriile anti-vaccinare, scrie AFP.

„Unele studii de obsevaţie au sugerat o posibilă asociere între expunerea parentală la paracetamol şi autism, dar probele rămân inconsistente. Mai multe studii nu au stabilit nicio relaţie de acest tip”, a declarat un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, întrebat despre declaraţiile preşedintelui american.

Ce spun specialiștii în sănătate

Tarik Jasarevic a îndemnat la prudență înainte de a concluziona că ar fi o legătură între paracetamol şi apariția autismului. Paracetamolul sau acetaminofenul este prezent în mai multe medicamente precum Doliprane, Dafalgan sau Tylenol în Statele Unite sau Canada.

Substanța este recomandată femeilor însărcinate împotriva durerii sau febrei. Alte medicamente, precum aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, mai ales în ultima parte a sarcinii.

Recent, Wall Street Journal a scris că guvernul SUA intenționează să anunțe că utilizarea medicamentului popular Tylenol, de către femeile însărcinate poate fi asociată cu autismul. Acesta este un analgezic produs de Kenvue,, bazat pe paracetamol, care este disponibil fără rețetă

Trump a preluat teoriile antivacciniste

În conferința de presă, Donald Trump a vorbit despre vaccinuri și a insistat pe modificarea calendarului de vaccinare pentru copii. El a dat asigurări că persoanele care nu iau medicamente și nu se vaccinează, nu suferă de autism. Este una din teoriile conspiraționiste vehiculate de antivacciniști.

„Hepatita B se transmite pe cale sexuală. Nu există niciun motiv pentru a vaccina contra hepatitei B un bebeluș care abia s-a născut. Aș spune să așteptăm până când acest bebeluș împlinește 12 ani și este bine dezvoltat, apoi să-l vaccinăm împotriva hepatitei B”, a susținut Trump.

În realitate, vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B este recomandată în Statele Unite, ca și în numeroase alte țări, în special din cauza riscului ca bebelușul să fie infectat de mamă în timpul sarcinii sau al nașterii.

Purtătorul de cuvânt al OMS a respins declaraţiile lui Donald Trump. Oficialul organizației, Tarik Jasarevic, a precizat că vacinurile nu provoacă autism ci, dimpotrivă, salvează vieți. El i-a îndemnat pe liderii lumii să urmeze recomandările autorităţilor sanitare.

„Ele au salvat nenumărate vieţi. Acesta este un lucru pe care ştiinţa l-a demonstrat şi nu ar trebui, într-adevăr, să fie pus în discuţie. (…) Ştiinţa este aici pentru a aduce probe care să ghideze politicile peste tot în lume”, a adăugat Tarik Jasarevic.

Precizările OMS despre autism

Autismul este o tulburare complexă şi cu un spectru larg, studiată de specialiști de foarte mulți ani. Administraţia Trump a promis, la începutul anului, să dezvăluie într-un timp-record cauzele a ceea ce prezintă drept „epidemia autismului”.

Cazurile de autism au crescut în ultimii ani în Statele Unite. Numeroşi cercetători resping existenţa unei epidemii şi evocă îmbunătăţirea diagnosticului.

„Aproape 62 de milioane de persoane trăiesc cu o tulburare a spectrului autistic în lume şi este clar că, în calitate de comunitate internaţională, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a-i înţelege cauzele”, a subliniat purtătorul de cuvânt al OMS.

Medicul Rogobete preferă să fie politician

Deși medic de profesie, ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete, a evitat să se poziționeze în controversa lansată de Donald Trump. A preferat să adopte o poziție de politician, ambiguă, în locul uneia demnă de un medic, om de știință.

În condițiile în care paracetamolul se administrează de peste o sută de ani, Rogobete nu este convins că acestea este sănătos. Așa că a preferat să paseze responsabilitatea Agenției Naționale a Medicamentului, spunând că nu are un răspuns clar.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar”, a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

Ministrul nu e prea convins cu paracetamolul

Medicul Alexandru Rogobete susține că nu a primit semnale din partea specialiștilor cu privire la efectele paracetamolului. Aceasta, în condițiile în care, ca profesionist, ar fi fost de așteptat să aibă propriile opinii, bazate pe experiențele sale profesionale.

„Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru”, a spus Rogobete.

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile făcute de Trump, ministrul Sănătăţii a avut aceeași poziție ambiguă.

„Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză”, a raspuns Rogobete.