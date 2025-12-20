B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”

Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”

B1.ro
20 dec. 2025, 10:37
Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce spune Donald Trump despre un posibil război cu Venezuela
  2. Ce spune Marco Rubio despre atacurile SUA asupra navelor maritime din Venezuela
  3. Cum se poziționează angajații Casei Albe în raport cu atacurile asupra Venezuelei

Donald Trump și consilierii săi nu au exclus posibilitatea unui război cu Venezuela. În același timp, Nicolás Maduro și-a îndemnat marina să escorteze petrolierele, sfidând cea mai mare flotă americană desfășurată în regiune în ultimele decenii.

Ce spune Donald Trump despre un posibil război cu Venezuela

Într-un interviu difuzat vineri dimineață, Donald Trump a declarat că intrarea în război cu regimul lui Maduro rămâne în continuare un subiect de pe masa discuțiilor.

„Nu exclud acest lucru, nu”, a spus liderul de la Casa Albă, pentru NBC News.

Recenta confiscare a unui petrolier în largul coastei Venezuelei a dus la o tulburare majoră în flota Venezuelei care transporta petrol, o mișcare despre care experții spun că va reduce semnificativ veniturile guvernului Maduro.

Dintre cele peste 30 de petroliere sancționate de SUA care operează în apele venezuelene, multe se adăpostesc acum în Oceanul Indian pentru a evita interdicția.

Trump a refuzat să spună dacă înlăturarea lui Maduro a fost scopul final al ofensivei sale militare, care se intensifică de patru luni. SUA  a poziționat aproximativ 15.000 de soldați la granița Venezuelei și a lansat mai multe atacuri asupra navelor maritime, atacuri care au dus la pierderea a peste 100 de vieți omenești în Caraibe și Pacific.

„El știe exact ce vreau… El știe mai bine decât oricine”, a spus Trump, făcând referire la președintele Venezuelei, potrivit The Guardian. Liderul de la Casa Albă a confirmat că vor mai exista capturi de petroliere.

Ce spune Marco Rubio despre atacurile SUA asupra navelor maritime din Venezuela

La o conferință de presă de sfârșit de an, Marco Rubio a reiterat remarcile făcute de alți consilieri de top ai lui Trump, care au afirmat că SUA l-ar putea constrânge pe Maduro prin atacurile repetate asupra presupuselor nave de droguri care călătoresc spre Statele Unite.

„Ne rezervăm dreptul și avem dreptul să folosim fiecare element al puterii naționale pentru a apăra interesul Statelor Unite”, a spus Rubio. „Și nimeni nu poate contesta acest lucru. Fiecare țară din lume își rezervă aceeași opțiune. Pur și simplu avem mai multă putere decât unele dintre ele.”

Cum se poziționează angajații Casei Albe în raport cu atacurile asupra Venezuelei

Însă Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă, a declarat într-un interviu că Trump „vrea să continue să arunce în aer bărci” până când Maduro se predă. Declarația lui Wiles subminează afirmațiile administrației conform cărora aplicarea legii a fost obiectivul cheie al consolidării forțelor armate americane.

În interiorul Casei Albe, mai mulți consilieri de top ai lui Trump și-au exprimat sprijinul pentru acțiuni mai directe în Venezuela. Printre aceștia se numără adjunctul șefului de cabinet, Stephen Miller, precum și Rubio, ai cărui părinți sunt imigranți cubanezi și care a fost un critic al regimului venezuelean timp de decenii.

Tags:
Citește și...
O femeie din Nigeria a uimit lumea! A creat cea mai înaltă perucă din lume, mai mare decât o clădire cu trei etaje: „Nimic nu este imposibil!” (VIDEO)
Externe
O femeie din Nigeria a uimit lumea! A creat cea mai înaltă perucă din lume, mai mare decât o clădire cu trei etaje: „Nimic nu este imposibil!” (VIDEO)
Melania Trump lansează propriul documentar. Ce perioadă din viața primei doamne ale Americii urmărește filmul
Externe
Melania Trump lansează propriul documentar. Ce perioadă din viața primei doamne ale Americii urmărește filmul
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
Externe
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
Externe
Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
Externe
Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei”
Externe
Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei”
Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ, după ce s-a desprins de pe orbită. Ce a anunțat compania
Externe
Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ, după ce s-a desprins de pe orbită. Ce a anunțat compania
Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
Externe
Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Externe
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Externe
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Ultima oră
09:59 - Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă
09:34 - Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
09:01 - Radu Marinescu recunoaște că există nereguli în modul de funcționare al Justiției din România: „Semne de întrebare serioase au fost ridicate de mult timp”
08:30 - Câți bani urmează să primească țara noastră prin PNRR. Ministrul Proiectelor Europene a făcut anunțul: „Aceasta este suma pe care o așteptăm să intre în contul României”
00:15 - Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”
23:59 - Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine”
23:38 - Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”
23:35 - Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
22:54 - Varza, aliatul surpriză al Europei culinare. De la nemți la unguri, rețete savuroase care au cucerit și bucătăria românească
22:38 - Drama continuă pentru Mihaela Rădulescu! De ce a murit, de fapt, mama vedetei: „Nu a mai putut suporta”