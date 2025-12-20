Donald Trump și consilierii săi nu au exclus posibilitatea unui război cu Venezuela. În același timp, Nicolás Maduro și-a îndemnat marina să escorteze petrolierele, sfidând cea mai mare flotă americană desfășurată în regiune în ultimele decenii.

Ce spune Donald Trump despre un posibil război cu Venezuela

Într-un interviu difuzat vineri dimineață, Donald Trump a declarat că intrarea în război cu regimul lui Maduro rămâne în continuare un subiect de pe masa discuțiilor.

„Nu exclud acest lucru, nu”, a spus liderul de la Casa Albă, pentru NBC News.

Recenta confiscare a unui petrolier în largul coastei Venezuelei a dus la o tulburare majoră în flota Venezuelei care transporta petrol, o mișcare despre care experții spun că va reduce semnificativ veniturile guvernului Maduro.

Dintre cele peste 30 de petroliere sancționate de SUA care operează în apele venezuelene, multe se adăpostesc acum în Oceanul Indian pentru a evita interdicția.

Trump a refuzat să spună dacă înlăturarea lui Maduro a fost scopul final al ofensivei sale militare, care se intensifică de patru luni. SUA a poziționat aproximativ 15.000 de soldați la granița Venezuelei și a lansat mai multe atacuri asupra navelor maritime, atacuri care au dus la pierderea a peste 100 de vieți omenești în și Pacific.

„El știe exact ce vreau… El știe mai bine decât oricine”, a spus Trump, făcând referire la președintele Venezuelei, potrivit . Liderul de la Casa Albă a confirmat că vor mai exista capturi de petroliere.

Ce spune Marco Rubio despre atacurile SUA asupra navelor maritime din Venezuela

La o conferință de presă de sfârșit de an, Marco Rubio a reiterat remarcile făcute de alți consilieri de top ai lui Trump, care au afirmat că SUA l-ar putea constrânge pe Maduro prin atacurile repetate asupra presupuselor nave de droguri care călătoresc spre Statele Unite.

„Ne rezervăm dreptul și avem dreptul să folosim fiecare element al puterii naționale pentru a apăra interesul Statelor Unite”, a spus Rubio. „Și nimeni nu poate contesta acest lucru. Fiecare țară din lume își rezervă aceeași opțiune. Pur și simplu avem mai multă putere decât unele dintre ele.”

Cum se poziționează angajații Casei Albe în raport cu atacurile asupra Venezuelei

Însă Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă, a declarat într-un interviu că Trump „vrea să continue să arunce în aer bărci” până când Maduro se predă. Declarația lui Wiles subminează afirmațiile administrației conform cărora aplicarea legii a fost obiectivul cheie al consolidării forțelor armate americane.

În interiorul Casei Albe, mai mulți consilieri de top ai lui Trump și-au exprimat sprijinul pentru acțiuni mai directe în Venezuela. Printre aceștia se numără adjunctul șefului de cabinet, Stephen Miller, precum și Rubio, ai cărui părinți sunt imigranți cubanezi și care a fost un critic al regimului venezuelean timp de decenii.