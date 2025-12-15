Duminică după-amiază, doi oameni au fost găsiți decedați în locuința din Los Angeles a regizorului american Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer Reiner. Poliția din Los Angeles a deschis o anchetă pentru omor. Sursele din presă vorbesc despre răni provocate de cuțit și o posibilă crimă în familie.

Descoperirea trupurilor în reședința din Brentwood

Paramedicii și poliția din Los Angeles au fost chemați duminică după-amiaza în cartierul Brentwood, în vestul orașului. Ajunși la fața locului, în jurul orei locale 15:30, forțele de ordine au găsit un bărbat și o femeie decedați în interiorul casei, conform Los Angeles.

Sursele vorbesc despre rană prin tăiere cu . În momentul de față, circumstanțele sunt investigate de Divizia de omucideri și jafuri a LAPD.

Identitatea victimelor și ancheta LAPD

Mai multe surse de presă spun că persoanele găsite fără viață sunt regizorul Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, de 68 de ani.

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat oficial identitățile sau motivele incidentului, dar cazul este tratat ca un posibil omor. Polițiștii continuă să adune probe și să interogheze martori.

Cine a fost Rob Reiner

Rob Reiner a fost un regizor, actor și producător american cu o carieră de peste cinci decenii în industria filmului și televiziunii.

El a regizat producții foarte cunoscute, printre care When Harry Met Sally, The Princess Bride sau A Few Good Men. Reiner a început ca actor în anii 1970 și a devenit celebru și pentru rolul său în serialul All in the Family.

De asemenea, a fost implicat și în activism politic. El a susținut numeroase cauze sociale și democratice de-a lungul anilor.

Reacții și investigație în curs

Prietenii și colaboratorii lui Reiner, inclusiv nume mari din industrie, și oficiali locali au început să reacționeze la vestea cutremurătoare.

Cazul a atras atenția publicului internațional, iar autoritățile au cerut confidențialitate și cooperare cu familia în această perioadă dificilă.