Donald Trump a postat, pe platforma sa de socializare, imagini cu o sală de baie care a fost renovată în mandatul său. Șeful de la Casa Albă s-a lăudat cu luxoasa-i realizare.

Donald Trump vrea să transforme Casa Albă într-o reședință opulentă

și-a propus să transforme Casa Albă într-o , pe măsura ego-ului său uriaș. Vineri, Donald Trump a anunțat că a fost renovată una din sălile de baie. El a postat mai multe imagini pe rețeaua sa, Truth Social, prezentând sala de baie, numită Lincoln, înainte şi după renovare, după cum informează AFP

Înainte de renovare, așa cum se vede din imagini, încăperea era decorată cu gresie verde pal pe pereţi și o chiuvetă albă montată pe un picior metalic. După intervenția lui Trump, gresia a fost înlocuită cu marmură, care plachează podeaua și pereții până în tavan. Au fost montate robinete aurii și un candelabru în tavan.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. Aceasta fusese renovată în anii 1940 în stil Art Deco, cu gresie verde, ceea ce este complet nepotrivit pentru perioada (preşedintelui Abraham) Lincoln. (…) Acum am folosit marmură albă şi neagră lustruită. Se potriveşte foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln şi ar putea chiar să corespundă cu marmura originală”, a transmis Trump, mândru de realizarea sa.

Renovarea băii Lincoln constituie primul din acest mandat al lui Donald Trump, în interiorul corpului principal al Casei Albe. Aici locuiește președintele SUA.

Baia Lincoln face parte dintr-un apartament pentru oaspeți

Această baie renovată de Donald Trump nu face parte din apartamentele private ale preşedintelui. Aceasta este parte a unui apartament destinat oaspeților. Aici a locuit, în primăvară, Elon Musk, pe vremea când conducea Comitetului pentru eficienţă guvernamentală, DOGE.

Apartamentul numit Abraham Lincoln a primit numele de la ilustrul președinte american din secolul al XIX-lea. Acesta a transformat spațiul în biroul său de lucru.

Donald Trump vrea să transforme Casa Albă

Pasionat de luxul ostentativ, Donald Trump a inițiat mai multe schimbări în Casa Albă pentru a o transforma într-o reședință luxoasă și opulentă. El a decorat Biroul Oval cu auriu și a transformat grădina de trandafiri a Casei Albe într-un patio mobilat cu mese şi scaune din fier forjat alb. Totodată, a instalat două steaguri americane imense în grădinile clădirii.

În urmă cu o săptămână, lucrătorii angajați de Donald Trump au distrus complet aripa estică a Casei Albe. Aici urmează să fie amenajată o vastă sală de bal, lucrare estimată la 300 de milioane de dolari.

Banii provin de la donatori privați, precum Amazon, Google şi compania din domeniul apărării Lockheed Martin. Executivul american a dat asigurări că nu va cheltui nici un cent din fondurile publice.