B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată

Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 16:43
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Gripas Yuri/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump vrea să transforme Casa Albă într-o reședință opulentă
  2. Baia Lincoln face parte dintr-un apartament pentru oaspeți
  3. Donald Trump vrea să transforme Casa Albă

Donald Trump a postat, pe platforma sa de socializare, imagini cu o sală de baie care a fost renovată în mandatul său. Șeful de la Casa Albă s-a lăudat cu luxoasa-i realizare.

Donald Trump vrea să transforme Casa Albă într-o reședință opulentă

Președintele american și-a propus să transforme Casa Albă într-o reședință luxoasă și opulentă, pe măsura ego-ului său uriaș. Vineri, Donald Trump a anunțat că a fost renovată una din sălile de baie. El a postat mai multe imagini pe rețeaua sa, Truth Social, prezentând sala de baie, numită Lincoln, înainte şi după renovare, după cum informează AFP

Înainte de renovare, așa cum se vede din imagini, încăperea era decorată cu gresie verde pal pe pereţi și o chiuvetă albă montată pe un picior metalic. După intervenția lui Trump, gresia a fost înlocuită cu marmură, care plachează podeaua și pereții până în tavan. Au fost montate robinete aurii și un candelabru în tavan.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. Aceasta fusese renovată în anii 1940 în stil Art Deco, cu gresie verde, ceea ce este complet nepotrivit pentru perioada (preşedintelui Abraham) Lincoln. (…) Acum am folosit marmură albă şi neagră lustruită. Se potriveşte foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln şi ar putea chiar să corespundă cu marmura originală”, a transmis Trump, mândru de realizarea sa.

Renovarea băii Lincoln constituie primul proiect de amploare din acest mandat al lui Donald Trump, în interiorul corpului principal al Casei Albe.  Aici locuiește președintele SUA.

Baia Lincoln face parte dintr-un apartament pentru oaspeți

Această baie renovată de Donald Trump nu face parte din apartamentele private ale preşedintelui. Aceasta este parte a unui apartament destinat oaspeților. Aici a locuit, în primăvară, Elon Musk, pe vremea când conducea Comitetului pentru eficienţă guvernamentală, DOGE.

Apartamentul numit Abraham Lincoln a primit numele de la ilustrul președinte american din secolul al XIX-lea. Acesta a transformat spațiul în biroul său de lucru.

Donald Trump vrea să transforme Casa Albă

Pasionat de luxul ostentativ, Donald Trump a inițiat mai multe schimbări în Casa Albă pentru a o transforma într-o reședință luxoasă și opulentă. El a decorat Biroul Oval cu auriu și a transformat grădina de trandafiri a Casei Albe într-un patio mobilat cu mese şi scaune din fier forjat alb. Totodată, a instalat două steaguri americane imense  în grădinile clădirii.

În urmă cu o săptămână, lucrătorii angajați de Donald Trump au distrus complet aripa estică a Casei Albe. Aici urmează să fie amenajată o vastă sală de bal, lucrare estimată la 300 de milioane de dolari.

Banii provin de la donatori privați, precum Amazon, Google şi compania din domeniul apărării Lockheed Martin. Executivul american a dat asigurări că nu va cheltui nici un cent din fondurile publice.

Tags:
Citește și...
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Externe
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Externe
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Externe
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
Externe
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Externe
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
Externe
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
Externe
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Externe
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Externe
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
Externe
Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
Ultima oră
17:07 - Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
15:56 - Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
15:55 - Dublă sărbătoare pe 1 noiembrie. De ce milioane de români aprind lumânări. Sfinții care unesc estul cu vestul
14:42 - Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
14:13 - Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
13:44 - Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
13:10 - Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
12:31 - Un gigant european al energiei electrice pătrunde pe piața din România. Despre cine este vorba
11:54 - Mare atenție! Tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
10:57 - Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult