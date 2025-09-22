Polonia este pregătită și dispusă să doboare dronele sau avioanele ruseşti care pătrund în spațiul aerian al statelor membre ale NATO, dar numai în situații clare și cu susținerea Alianței.

Polonia pregătită să doboare avioane rusești

Premierul polonez a declarat luni că ţara sa este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ţinte aeriene ce ar putea reprezenta o ameninţare pentru spațiul aerian al . El a făcut referire la avioane sau drone ruseşti care survolează Polonia sau țările baltice. Pe de altă parte, a pus condiția ca acest lucru să se întâmple în situaţii clare de încălcare a spațiului aerian şi numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaţilor

Șeful guvernului din Polonia a făcut aceste declarații într-o conferință de presă, conform agențiilor Reuters şi EFE. Donald Tusk a admis că o măsură atât de drastică ar putea conduce la o „fază foarte acută a conflictului”. Din acest motiv, a spus, decizia trebuie luată doar dacă există certituinea că Polonia nu rămâne singură.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru şi survolează Polonia, nu există absolut nicio discuţie despre aceasta”, a spus Donald Tusk.

Ce condiție pune Donald Tusk

Premierul polonez a precizat că în situațiile neclare, așa cum s-a întâmplat recent, când două avioane de luptă din au trecut peste platforma Petrobaltic, fără să fi fost vreo încălcare deoarece acolo nu sunt apele teritoriale ale Poloniei, este nevoie de o analiză mult mai atentă înainte de a lua o decizie. Aceasta deoarece într-o astfel de situație s-ar putea ajunge la declanșarea unei faze acute a conflictului.

În asfel de situații, a precizat Donald Tusk, este nevoie ca toți aliații să aibă aceeași viziune și să trateze situația în parametri similari.

Explicațiile premierului polonez vin în replică la declaraţiile preşedintelui ceh Petr Pavel. Fost general în cadrul NATO, acesta a sugerat ca țările aliate să aibă posibilitatea să doboare avioanele ruseşti ce le-ar încălca spaţiul aerian. Petr Pavel a spus că, astfel, Rusia „îşi va da seama foarte curând că a făcut o greşeală şi că a depăşit limitele acceptabile” prin incursiunile sale în spaţiul aerian al ţărilor NATO.

În acest context, premierul polonez a insistat asupra necesităţii unui consens deplin între aliaţi înainte de a lua o decizie de o asemenea magnitudine privind doborârea unor avioane ruseşti.

Polonia vizată de incursiunile rusești

În ultima perioadă s-au înmulțit incidentele în care sunt implicate drone și avioane rusești, la limita frontierelor NATO. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, circa 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian polonez, fără permisiune. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în regiune au doborât dronele cu rachete lansate de avioane F-16 şi F-35.

După acest incident, responsabilii polonez şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei. Moscova a negat orice intenție de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte. Oficialii ruși au spus că dronele care au ajuns în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

Ulterior, vineri, două avioane de vânătoare ruseşti au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic. Aceasta este deţinută de compania de stat poloneză Orlen, în Marea Baltică. În aceeaşi zi, alte trei avioane MiG-31 au intrat în spaţiul aerian eston. Guvernul de la Tallinn a descris acest incident drept o „provocare fără precedent” din partea Rusiei.

Moscova a negat că avioanele ar fi intrat în spațiul aerian al Estoniei. Rușii acuză guvernul estoni și pe aliații occidentali că recurg la astfel de acuzaţii pentru a alimenta conflictul din Ucraina.