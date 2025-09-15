Ofițerii de securitate polonezi au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.

Ce anunț a făcut premierul polonez despre drona doborâtă deasupra Varșoviei

Cei doi cetățeni belaruși ar fi lucrat pentru o rețea de spionaj belarusă activă în Polonia și Ungaria.

„Acum un moment, Serviciul Guvernamental de Securitate a neutralizat o dronă care opera deasupra unei clădiri guvernamentale (strada Parkowa) și a Belwederului”, a postat Tusk pe platforma X. Palatul Belweder este una dintre reședințele oficiale ale președintelui polonez.

„Doi cetățeni din Belarus au fost arestați”, a adăugat Tusk. „Poliția investighează.”

Incidentul vine în contextul în care Polonia este în alertă, după ce un val de drone rusești a intrat în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent la scară largă, miercurea trecută, potrivit .

Aceste încălcări au determinat avioane occidentale să doboare ținte rusești pentru prima dată în timpul conflictului din Ucraina și au stârnit noi temeri într-o regiune aflată în alertă de când Moscova și-a declanșat războiul în 2022.

Avertisment transmis de Donald Tusk

Tusk a avertizat la acea vreme că încălcările au fost „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Polonia și-a mobilizat propria apărare aeriană și pe cea a NATO, doborând cel puțin trei drone, în timp ce atacul Rusiei asupra Ucrainei s-a extins pe teritoriul NATO, în cel mai semnificativ mod de la invazia la scară largă de acum mai bine de trei ani.

În urma atacului, Varșovia a declarat că aliații NATO au făcut propuneri concrete pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Regatul Unit are în vedere desfășurarea de avioane Typhoon ca parte a unei misiuni sporite de poliție aeriană pentru a proteja flancul estic al alianței.

Incursiune masivă cu drone pe teritoriul polonez

Au existat cel puțin ale spațiului aerian polonez peste noapte, a declarat Tusk, iar unele dintre ele au intrat în Polonia de pe teritoriul belarus. Patru aeroporturi poloneze, inclusiv cele două care deservesc Varșovia, au fost închise traficului în timpul incursiunii. Prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, a declarat că avioane F-35 din țara sa au participat la misiunea de interceptare a dronelor. Cel puțin trei drone au fost doborâte.

Tusk, care a convocat o ședință de urgență a cabinetului miercuri dimineață, a declarat: „Avem de-a face cu o provocare la scară largă… Suntem pregătiți să respingem astfel de provocări. Situația este gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diverse scenarii.”

Pe rețelele de socializare, Donald Trump a postat: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Haideți!”

Rusia lansează atacuri aproape nocturne asupra Ucrainei folosind drone kamikaze mari, bazate pe un design iranian și cunoscute informal sub numele de „Șahed”. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri dimineață că 415 drone și 40 de rachete au fost folosite în atacul de peste noapte, majoritatea vizând părțile vestice ale țării. O persoană a fost ucisă în regiunea Jitomir.

Ce mesaj a transmis Zelenski

Zelenski a îndemnat țările NATO să lanseze un răspuns ferm la incursiunea în Polonia.

Ministerul rus al Apărării o declarație în care spunea că Moscova „nu are intenția de a ataca nicio țintă de pe teritoriul Poloniei”, fără a confirma sau a nega că dronele sale au intrat în spațiul aerian polonez. „Suntem pregătiți să purtăm consultări pe această temă cu ministerul polonez al Apărării”, a adăugat acesta.

Însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaș, a numit acuzațiile împotriva Moscovei nefondate, spunând că „nu au fost prezentate dovezi care să dovedească faptul că aceste drone sunt de origine rusă”.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că Varșovia nu are „nicio îndoială” că are de-a face cu un atac deliberat. „Când una sau două drone fac asta, este posibil să fi fost o defecțiune tehnică, dar… în acest caz au fost 19 breșe de securitate și pur și simplu sfidează imaginația că asta ar putea fi accidental”, a spus el.