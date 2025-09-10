B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Rusia nu comentează incidentul cu dronele doborâte din Polonia. Reacția purtătorului de cuvânt de la Kremlin

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 14:54
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Kremlinul nu a dorit să comenteze incidentul de securitate, din noaptea de marți spre miercuri, în urma căruia Polonia a doborât mai multe drone rusești în spațiul său aerian.

Kremlinul refuză să facă vreun comentariu

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acest incident ține de Ministerul Apărării de la Moscova și, drept urmare, nu are ce comenta. Rusia a refuzat să comenteze despre incidentul în urma căruia Polonia a doborât mai multe drone rusești, potrivit Reuters.

Polonia a doborât mai multe drone drone în spaţiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaţilor din NATO, fiind prima dată când un membru al Alianței a deschis focul în timpul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. În acest context, premierul polonez, Donald Tusk, a acuzat Rusia de provocare la scară largă. El a spus că acest incident este foarte aproape de un coflict deschis. Totuși, a adăugat, nu există motive să creadă „că suntem în pragul războiului”.

Întrebat despre dronele doborâte şi despre declarațiile premierului polonez, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze, trimițând jurnaliștii la Ministerul Apărării.

„În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră – este prerogativa Ministerului Apărării”, a explicat el.

Peskov respinge acuzațiile de provocare

Dmitri Peskov a declarat că la Kremlin nu a fost primită nici o solicitare de contact din partea Poloniei și a respins acuzaţiile Uniunii Europene şi NATO conform cărora Rusia ar fi comis o provocare.

„Conducerea UE şi NATO acuză Rusia de provocări zilnic. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte minime argumente”, a spus Peskov.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat până acum incidentul cu drone din Polonia.

Polonia a transmis că șapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum pe teritoriul său după incidentul din noaptea de marți spre miercuri. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, relateză The Guardian.

