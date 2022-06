Două femei din India își riscă viața în fiecare zi ca să facă rost de apă. Seceta i-a făcut pe locuitorii din mai multe regiuni să apeleze la măsuri extreme

Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare surprinde o femeie escaladând pereții unei fântâni pentru a face rost de apă. Mai multe zone din statul Madhya Pradesh din centrul țării se confruntă cu o lipsă acută de apă, motiv pentru care locuitorii recurg la măsuri disperate.

Înregistrarea video arată două femei care coboră în fântână fără frânghie sau ham de protecție pentru a a ajunge la apă. Din cauza secetei, fântânile și iazurile au secta, locuitorii din satul Ghusiya fiind cei mai afectați, potrivit .

Câteva alte zone din India se confruntă cu o criză similară. Imaginile cu indieni care își riscă viața pentru a obține apă devin frecvent virale. În aprilie, un videoclip similar surprindea o femeie coborând într-o fântână din statul Maharashtra pentru a lua apă.

Un raport global din 2019 a clasificat Indica în rândul celor 17 țări în care „stresul apei” este „extrem de ridicat”.

Raportul a arătat că statele Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Uttarakhand și Haryana sunt printre cele mai grav afectate de criză.

| Madhya Pradesh: People in Dindori’s Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ)