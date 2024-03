Echipa lui Joe Biden îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler. Colaj controversat dinspre tabăra președintelui democrat

Echipa de campanie a președintelui Joe Biden l-a comparat pe Donald Trump cu dictatorul nazist Adolf Hitler, postând un colaj cu imagini cu cei doi și declarații făcute de aceștia, transmite .

Colajul distribuit pe X reprezintă o turnură și mai agresivă în încercarea campaniei lui Joe Biden de a-l asocia pe rivalul său republican cu dictatorul nazist, sugerând ce rol va juca această linie de atac în strategia de comunicare a taberei democrate.

„Trump îl copiază ca papagalul pe Hitler”, este titlul colajului postat de oamenii lui Joe Biden. În aceeași postare sunt comparate declarațiile republicanului cu cele făcute de nazist.

„Imigranții ne otrăvesc sângele țării”, scrie în unul dintre citatele din Trump. Sub el a fost așezat un citat din Hitler: „Contaminarea sângelui de către o rasă inferioară va conduce la decăderea Germaniei”.

„Asta nu e o coincidență”, susține echipa lui Joe Biden în descrierea care însoțește postarea.

This is not a coincidence

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ)