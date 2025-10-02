B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor

Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 08:29
Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a ajuns Elon Musk la aproape 500 de miliarde de dolari avere
  2. Ce rol au Tesla, xAI și SpaceX în ascensiunea averii lui Musk
  3. Cine îl urmează pe Elon Musk în topul miliardarilor

Elon Musk marchează un moment istoric în lumea financiară și tehnologică! Fondatorul Tesla și SpaceX a devenit miercuri prima persoană din istorie care ajunge la o avere netă estimată la aproape 500 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. Performanța sa nu este doar o cifră impresionantă, ci și o dovadă a influenței uriașe pe care o exercită asupra piețelor și a industriei high-tech.

Creșterea spectaculoasă a averii lui Musk este alimentată de revenirea în forță a acțiunilor Tesla, care au câștigat un ritm ascendent puternic în 2025, dar și de evaluările tot mai ridicate ale companiilor inovatoare din portofoliul său, inclusiv startup-urile din domenii precum explorarea spațială și inteligența artificială.

Cum a ajuns Elon Musk la aproape 500 de miliarde de dolari avere

Averea netă a lui Elon Musk a ajuns miercuri la 499,5 miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor Forbes, la ora 15:55 pe coasta de est a SUA (22:55, ora României). Creșterea spectaculoasă a fost alimentată în principal de evoluția acțiunilor Tesla, care s-au apreciat cu peste 14% de la începutul lui 2025, inclusiv un avans de aproape 4% într-o singură zi, miercuri. Această ascensiune i-a adus lui Musk un câștig suplimentar de peste 7 miliarde de dolari într-o zi, consolidându-i statutul de lider al clasamentului global al celor mai bogați oameni.

Ce rol au Tesla, xAI și SpaceX în ascensiunea averii lui Musk

Consiliul Tesla a propus recent un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Musk, confirmând influența sa asupra companiei care se reinventează ca lider în domeniul inteligenței artificiale și roboticii. În paralel, startup-ul de AI al lui Musk, xAI, și gigantul aerospațial SpaceX și-au mărit semnificativ valorile în 2025. Această diversificare a consolidat poziția antreprenorului ca forță dominantă în tehnologie și inovație globală.

Cine îl urmează pe Elon Musk în topul miliardarilor

Pe locul al doilea în clasamentul miliardarilor se află Larry Ellison, cofondatorul și președintele Oracle, cu o avere estimată la 351,5 miliarde de dolari, cu peste 140 de miliarde mai puțin decât Elon Musk. Această diferență colosală scoate în evidență avansul aproape imposibil de recuperat pe care șeful Tesla și SpaceX îl are în fața rivalilor săi, consolidându-și poziția de lider absolut al clasamentului global.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Externe
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Externe
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Externe
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Macron este sceptic în privința „zidului de drone” propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”
Externe
Macron este sceptic în privința „zidului de drone” propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”
Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”
Externe
Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”
Apple, Google și Meta, trimise în instanță pentru aplicații de tip cazinou. Ce riscă giganții digitali
Externe
Apple, Google și Meta, trimise în instanță pentru aplicații de tip cazinou. Ce riscă giganții digitali
ISW: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri cu drone în România și Polonia / Se pregătesc proteste violente în Republica Moldova
Externe
ISW: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri cu drone în România și Polonia / Se pregătesc proteste violente în Republica Moldova
Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
Externe
Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
Donald Trump a stabilit prețul TikTok. Investitorii americani vor prelua platforma pentru 14 miliarde de dolari
Externe
Donald Trump a stabilit prețul TikTok. Investitorii americani vor prelua platforma pentru 14 miliarde de dolari
Ultima oră
09:03 - Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
08:52 - Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului
08:40 - Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
08:33 - Ioana Dogioiu: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare”
08:25 - Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
07:57 - Dacia bate recordul verii! Vânzări mai mari ca niciodată în ultimii 6 ani
07:24 - Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
23:56 - Ce a pățit Andreea Bănică într-un aeroport din Istanbul: „Am rămas șocată”
23:56 - Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii iau în calcul folosirea bombei nucleare pentru a-l distruge
23:53 - Ministrul Energiei a anunțat când vor scădea facturile / Ivan: Iau în calcul să blochez deconectarea la clienții vulnerabili care nu-și permit să plătească facturile