Elon Musk marchează un moment istoric în lumea financiară și tehnologică! Fondatorul Tesla și SpaceX a devenit miercuri prima persoană din istorie care ajunge la o avere netă estimată la aproape 500 de miliarde de dolari, potrivit . Performanța sa nu este doar o cifră impresionantă, ci și o dovadă a influenței uriașe pe care o exercită asupra piețelor și a industriei high-tech.

Creșterea spectaculoasă a averii lui Musk este alimentată de revenirea în forță a acțiunilor Tesla, care au câștigat un ritm ascendent puternic în 2025, dar și de evaluările tot mai ridicate ale companiilor inovatoare din portofoliul său, inclusiv startup-urile din domenii precum explorarea spațială și inteligența artificială.

Cum a ajuns Elon Musk la aproape 500 de miliarde de dolari avere

Averea netă a lui Elon Musk a ajuns miercuri la 499,5 miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor , la ora 15:55 pe coasta de est a SUA (22:55, ora României). Creșterea spectaculoasă a fost alimentată în principal de evoluția acțiunilor Tesla, care s-au apreciat cu peste 14% de la începutul lui 2025, inclusiv un avans de aproape 4% într-o singură zi, miercuri. Această ascensiune i-a adus lui Musk un câștig suplimentar de peste 7 miliarde de dolari într-o zi, consolidându-i statutul de lider al clasamentului global al celor mai bogați oameni.

Ce rol au Tesla, xAI și SpaceX în ascensiunea averii lui Musk

Consiliul Tesla a propus recent un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Musk, confirmând influența sa asupra companiei care se reinventează ca lider în domeniul și roboticii. În paralel, startup-ul de AI al lui Musk, xAI, și gigantul aerospațial SpaceX și-au mărit semnificativ valorile în 2025. Această diversificare a consolidat poziția antreprenorului ca forță dominantă în tehnologie și inovație globală.

Cine îl urmează pe Elon Musk în topul miliardarilor

Pe locul al doilea în clasamentul miliardarilor se află Larry Ellison, cofondatorul și președintele Oracle, cu o avere estimată la 351,5 miliarde de dolari, cu peste 140 de miliarde mai puțin decât Elon Musk. Această diferență colosală scoate în evidență avansul aproape imposibil de recuperat pe care șeful Tesla și SpaceX îl are în fața rivalilor săi, consolidându-și poziția de lider absolut al clasamentului global.