B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii

Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii

B1.ro
01 ian. 2026, 11:02
Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii
Sursa foto: Pixabay / @reportyorym
Cuprins
  1. În ce stațiune din Elveția a avut loc explozia
  2. Care ar fi fost cauza care a dus la explozia din Elveția
  3. Ce spun martorii

Tragedie de Revelion! Explozia care a avut loc într-un bar din Elveția a dus la moartea mai multor persoane și rănirea altor câteva. Incidentul s-a întâmplat în timpul unei petreceri menite să marcheze trecerea în Noul An. 

În ce stațiune din Elveția a avut loc explozia

Explozia a avut loc la ora locală 01:30 (00:30 GMT), în celebrul bar Constellation, din stațiunea de schi elevețiană, Crans-Montana. Localul era unul cu vechime de cel puțin 40 de ani, fiind un adevărat reper și simbol al stațiunii unde, în 1980, a avut loc Cupa Mondială de schi, scrie BBC.

Deși poliția nu a oferit încă detalii despre numărul victimelor sau identitatea lor, se crede că ar fi vorba despre persoane de mai multe naționalități, venite să-și petreacă Revelionul în barul elvețian. Ipoteza este cu atât mai validă cu cât stațiunea este una de lux, situată relativ aproape de capitala Elveției. Un drum de două ore desparte Berna de Crans-Montana. Stațiunea, care reunește 140 km de trasee, este populară și printre turiștii britanici.

La sfârșitul lunii ianuarie, stațiunea urmează să găzduiască o prestigioasă probă de schi de viteză – Cupa Mondială FIS.

Care ar fi fost cauza care a dus la explozia din Elveția

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, la momentul tragediei, în bar se aflau mai bine de 100 de persoane. Locația are o capacitate de peste 300 de oameni. 

Poliția a anunțat că a fost înființată o linie telefonică de asistență pentru familiile celor afectați.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind barul, cuprins de flăcări. Agenția elvețiană de presă Blick sugerează că incendiul ar fi putut fi declanșat de artificii folosite în timpul unui concert. Pe de altă parte, poliția afirmă că, deocamdată, cauza nu este cunoscută.

Ce spun martorii

Operațiunea este una de amploare, fiind implicate numeroase mașini de poliție, pompieri și ambulanțe, venie în sprijinul victimelor.

Oamenii care erau în stațiune povestesc că au auzit explozia, iar ore întregi după aceea, sirenele ambulanțelor au umplut aerul. Un bărbat a crezut că poate fi vorba de petrecăreți care au băut prea mult.

Nimeni nu a prevestit tragedia care urma să aibă loc. Cu doar o jumătate de oră înainte de explozie, oamenii celebrau trecerea dintre ani, bucurându-se de compania oamenilor dragi și de atmosfera de sărbătoare.

Tags:
Citește și...
Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
Externe
Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”
Externe
Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”
Kremlinul a organizat o conferință de presă, după acuzațiile de înscenare privind “atacul” asupra reședinței lui Putin. Ce „dovezi” au prezentat
Externe
Kremlinul a organizat o conferință de presă, după acuzațiile de înscenare privind “atacul” asupra reședinței lui Putin. Ce „dovezi” au prezentat
Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)
Externe
Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)
Germania intră în 2026 cu un val de schimbări legislative. Cum se compară noile reguli cu realitatea economică din România
Externe
Germania intră în 2026 cu un val de schimbări legislative. Cum se compară noile reguli cu realitatea economică din România
Ursula von der Leyen pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”
Externe
Ursula von der Leyen pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”
Dmitri Medvedev, mesaj de amenințare pentru Zelenski: „«Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”
Externe
Dmitri Medvedev, mesaj de amenințare pentru Zelenski: „«Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”
Un român, autorul unui atac la metroul din Paris. Cum a reacționat bărbatul la sosirea autorităților
Externe
Un român, autorul unui atac la metroul din Paris. Cum a reacționat bărbatul la sosirea autorităților
Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce a omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
Externe
Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce a omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
13:46 - Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
13:16 - Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul
12:46 - Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
12:15 - Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
11:23 - Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere
10:25 - Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
00:00 - La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
20:57 - Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
20:25 - Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
20:03 - Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”