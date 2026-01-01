Tragedie de Revelion! Explozia care a avut loc într-un bar din Elveția a dus la moartea mai multor persoane și rănirea altor câteva. Incidentul s-a întâmplat în timpul unei petreceri menite să marcheze trecerea în Noul An.

În ce stațiune din Elveția a avut loc explozia

Explozia a avut loc la ora locală 01:30 (00:30 GMT), în celebrul bar Constellation, din stațiunea de schi elevețiană, Crans-Montana. Localul era unul cu vechime de cel puțin 40 de ani, fiind un adevărat reper și simbol al stațiunii unde, în 1980, a avut loc Cupa Mondială de schi, scrie

Deși poliția nu a oferit încă detalii despre numărul victimelor sau identitatea lor, se crede că ar fi vorba despre persoane de mai multe naționalități, venite să-și petreacă Revelionul în barul elvețian. Ipoteza este cu atât mai validă cu cât stațiunea este una de lux, situată relativ aproape de capitala Elveției. Un drum de două ore desparte Berna de Crans-Montana. Stațiunea, care reunește 140 km de trasee, este populară și printre turiștii britanici.

La sfârșitul lunii ianuarie, stațiunea urmează să găzduiască o prestigioasă probă de schi de viteză – Cupa Mondială FIS.

Care ar fi fost cauza care a dus la explozia din Elveția

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, la momentul tragediei, în bar se aflau mai bine de 100 de persoane. Locația are o capacitate de peste 300 de oameni.

Poliția a anunțat că a fost înființată o linie telefonică de asistență pentru familiile celor afectați.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind barul, cuprins de flăcări. Agenția elvețiană de presă Blick sugerează că incendiul ar fi putut fi declanșat de artificii folosite în timpul unui concert. Pe de altă parte, poliția afirmă că, deocamdată, cauza nu este cunoscută.

Ce spun martorii

Operațiunea este una de amploare, fiind implicate numeroase mașini de , pompieri și ambulanțe, venie în sprijinul victimelor.

Oamenii care erau în stațiune povestesc că au auzit explozia, iar ore întregi după aceea, sirenele ambulanțelor au umplut aerul. Un bărbat a crezut că poate fi vorba de petrecăreți care au băut prea mult.

Nimeni nu a prevestit tragedia care urma să aibă loc. Cu doar o jumătate de oră înainte de explozie, oamenii celebrau trecerea dintre ani, bucurându-se de compania oamenilor dragi și de atmosfera de sărbătoare.