Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei

Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 12:36
Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Liewig Christian/ABACA

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat într-un interviu pentru NBC News că nu observă o schimbare reală din partea omologului său rus, Vladimir Putin, de a pune capăt războiului din Ucraina.

Liderul francez a declarat că Statele Unite și aliații europeni trebuie să continue să exercite presiune asupra Moscovei, inclusiv prin impunerea de noi sancțiuni, pentru a determina o soluție de pace.

Cuprins:

  • Macron, sceptic în privința intențiilor lui Putin
  • Cererile lui Emanuel Macron
  • Garanțiile de securitate pentru Ucraina

Macron, sceptic în privința intențiilor lui Putin

Într-un interviu acordată programului „Meet the Press”, Macron a declarat: „Când privesc situația și faptele, nu văd că președintele Putin ar fi foarte dispus să obțină pacea acum. Dar poate că sunt prea pesimist”, conform NBC News.

Deși a recunoscut că președintele american „are un optimism demn de luat în seamă”, Macron a subliniat că șansele unui acord real depind de determinarea cu care UE împreună cu SUA și Ucraina va acționa. „Dacă el consideră că poate încheia un acord, aceasta este o veste excelentă, iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru a avea un acord deosebit”, a mai spus liderul francez.

Cererile lui Emanuel Macron

În opinia lui Macron, Statele Unite trebuie să aibă un rol în impunerea unor măsuri stricte împotriva Rusiei. „Dacă nu există progrese în întâlnirea bilaterală anunțată de președintele Donald Trump între Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și dacă o întâlnire trilaterală eșuează, sau dacă rușii nu respectă această abordare, da, trebuie să intensificăm sancțiunile, atât cele secundare, cât și cele primare”, a declarat el, conform sursei citate.

Președintele francez a acuzat în mod direct Moscova: „Există un agresor, care este Rusia. Există o țară care a decis să omoare oameni, a furat copii și care a refuzat un armistițiu și pace, așa că nu putem crea doar o situație echivalentă între Ucraina și Rusia”, a mai declarat acesta.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina

După întâlnirea de la Washington cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, Macron a subliniat din nou că Ucraina necesită garanții solide de securitate pentru a evita noi agresiuni. „Dacă închei orice acord de pace fără garanții de securitate, Rusia nu va respecta niciodată cuvintele sale, nu va respecta niciodată angajamentele sale”, a explicat el.

