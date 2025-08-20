Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat într-un interviu pentru NBC News că nu observă o schimbare reală din partea omologului său rus, Vladimir Putin, de a pune capăt războiului din Ucraina.

Liderul francez a declarat că Statele Unite și aliații europeni trebuie să continue să exercite presiune asupra Moscovei, inclusiv prin impunerea de noi sancțiuni, pentru a determina o soluție de pace.

Cuprins:

Macron, sceptic în privința intențiilor lui Putin

Cererile lui Emanuel Macron

Garanțiile de securitate pentru Ucraina

Macron, sceptic în privința intențiilor lui Putin

Într-un interviu acordată programului „Meet the Press”, Macron a declarat: „Când privesc situația și faptele, nu văd că președintele Putin ar fi foarte dispus să obțină pacea acum. Dar poate că sunt prea pesimist”, conform .

Deși a recunoscut că președintele american „are un optimism demn de luat în seamă”, Macron a subliniat că șansele unui acord real depind de determinarea cu care UE împreună cu SUA și Ucraina va acționa. „Dacă el consideră că poate încheia un acord, aceasta este o veste excelentă, iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru a avea un acord deosebit”, a mai spus liderul francez.

Cererile lui Emanuel Macron

În opinia lui Macron trebuie să aibă un rol în impunerea unor măsuri stricte împotriva . „Dacă nu există progrese în întâlnirea bilaterală anunțată de președintele Donald Trump între Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și dacă o întâlnire trilaterală eșuează, sau dacă rușii nu respectă această abordare, da, trebuie să intensificăm sancțiunile, atât cele secundare, cât și cele primare”, a declarat el, conform sursei citate.

Președintele francez a acuzat în mod direct Moscova: „Există un agresor, care este Rusia. Există o țară care a decis să omoare oameni, a furat copii și care a refuzat un armistițiu și pace, așa că nu putem crea doar o situație echivalentă între Ucraina și Rusia”, a mai declarat acesta.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina

După întâlnirea de la Washington cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, Macron a subliniat din nou că Ucraina necesită garanții solide de securitate pentru a evita noi agresiuni. „Dacă închei orice acord de pace fără garanții de securitate, Rusia nu va respecta niciodată cuvintele sale, nu va respecta niciodată angajamentele sale”, a explicat el.