Kurzii irakieni pe care Statele Unite ar dori să-i implice, ca forțe terestre, în războiul din Iran, nu au încredere în p. Aceștia nu vor să participe la conflict, mai ales că se consideră trădați, în trecut.

Kurzii nu au încredere în Donald Trump

Donald Trump și-ar dori ca luptătorii kurzi din Irak să se implice terestru, ca forțe auxiliare ale armatei SUA în din Iran. De partea cealaltă, kurzii nu au încredere în americani. Și, mai mult, nu vor să fie implicați într-un confict, împotriva voinței lor, relatează .

Aproximativ șase milioane și jumătate de oameni trăiesc în Kurdistanul irakian, o minoritate printre cei 47,6 milioane de irakieni șiiți. Teritoriul lor are o suprafață de 46.000 de kilometri pătrați, puțin peste o zecime din întreaga țară. În Erbil, se sugerează că Pentagonul a trimis arme și este gata să trimită și mai multe. Dacă Trump insistă, ar fi imposibil pentru kurzi să refuze, dar ar prefera să fie lăsați în pace.

„De prea multe ori în istoria recentă, ca în Siria, am fost folosiți de americani și aliații lor pentru a atinge obiective care nu erau ale noastre, doar pentru a fi uitați și lăsați singuri să suportăm consecințele”, au transmis surse de rang înalt din guvernul regional din Erbil.

Oficialii kurzi au comentat informațiile din ultima perioadă conform cărora, SUA dorește să-i mobilizeze pentru a declanșa un război civil în Iran. Astfel, cu ajutorul lor Washingtonul și-ar dori să răstoarne regimul ayatollahilor. Realitatea din teren nu este de natură să-i dea speranțe lui Donald Trump în această direcție.

Iranul atacă bazele kurzilor

Mai multe iraniene vizează bazele americane și cele ale kurzilor iranieni din Erbil. Kurzii din zonă sunt îngrijorați că ar putea fi victimele unui război care nu îi privește. Surse diplomatice occidentale susțin că, într-o săptămână de război, provincia kurdă a fost lovită de cel puțin 140 de ori. Asupra bazelor militare și a taberelor au tras nu doar iranienii, ci și PMF (Forțele de Mobilizare Populară), milițiile șiite irakiene aliate cu Teheranul.

„În această mare de incertitudine, putem fi siguri de cel puțin două lucruri. Astăzi, regimul iranian este departe de a fi învins. Milițiile sale rămân puternice pe teren și sunt capabile să reprime violent orice revoltă internă. Ofițerii noștri de la frontieră pot observa și ei acest lucru: de fiecare dată când americanii sau israelienii ucid un ofițer iranian, acesta este înlocuit rapid. A doua certitudine este că, dacă am decide să participăm la războiul din Iran, am fi atacați de milițiile șiite irakiene și ar izbucni un război civil cu consecințe foarte grave pentru noi”, mai spun oficialii din Erbil.

Guvernul din Erbil nu intenționează să încalce acordurile din 2023 dintre Bagdad și Teheran, prin care Irakul s-a angajat să nu atace Iranul. În plus, oficialii locali nu cred că Donald Trump vrea să răstoarne guvernul iranian În opinia lor, americanii doresc să incite kurzii iranieni la revoltă.

„Nu credem că Trump dorește neapărat să răstoarne regimul iranian. Cu toate acestea, știm și că ar dori să incite kurzii iranieni la revoltă, ceea ce ne pune automat sub presiune în Irak”, au precizat oficialii kurzi citați de publicația italiană.