B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Kurzii nu au încredere în Donald Trump: „Nu credem că dorește să răstoarne regimul iranian”

Război în Orientul Mijlociu. Kurzii nu au încredere în Donald Trump: „Nu credem că dorește să răstoarne regimul iranian”

Adrian Teampău
07 mart. 2026, 19:25
Război în Orientul Mijlociu. Kurzii nu au încredere în Donald Trump: „Nu credem că dorește să răstoarne regimul iranian”
Luptători kurzi Sursa foto: X
Cuprins
  1. Kurzii nu au încredere în Donald Trump
  2. Iranul atacă bazele kurzilor

Kurzii irakieni pe care Statele Unite ar dori să-i implice, ca forțe terestre, în războiul din Iran, nu au încredere în Donald Trump. Aceștia nu vor să participe la conflict, mai ales că se consideră trădați, în trecut.

Kurzii nu au încredere în Donald Trump

Donald Trump și-ar dori ca luptătorii kurzi din Irak să se implice terestru, ca forțe auxiliare ale armatei SUA în războiul din Iran. De partea cealaltă, kurzii nu au încredere în americani. Și, mai mult, nu vor să fie implicați într-un confict, împotriva voinței lor, relatează Corriere della Sera.

Aproximativ șase milioane și jumătate de oameni trăiesc în Kurdistanul irakian, o minoritate printre cei 47,6 milioane de irakieni șiiți. Teritoriul lor are o suprafață de 46.000 de kilometri pătrați, puțin peste o zecime din întreaga țară. În Erbil, se sugerează că Pentagonul a trimis arme și este gata să trimită și mai multe. Dacă Trump insistă, ar fi imposibil pentru kurzi să refuze, dar ar prefera să fie lăsați în pace.
„De prea multe ori în istoria recentă, ca în Siria, am fost folosiți de americani și aliații lor pentru a atinge obiective care nu erau ale noastre, doar pentru a fi uitați și lăsați singuri să suportăm consecințele”, au transmis surse de rang înalt din guvernul regional din Erbil.

Oficialii kurzi au comentat informațiile din ultima perioadă conform cărora, SUA dorește să-i mobilizeze pentru a declanșa un război civil în Iran. Astfel, cu ajutorul lor Washingtonul și-ar dori să răstoarne regimul ayatollahilor. Realitatea din teren nu este de natură să-i dea speranțe lui Donald Trump în această direcție.

Iranul atacă bazele kurzilor

Mai multe atacuri cu drone iraniene vizează bazele americane și cele ale kurzilor iranieni din Erbil. Kurzii din zonă sunt îngrijorați că ar putea fi victimele unui război care nu îi privește. Surse diplomatice occidentale susțin că, într-o săptămână de război, provincia kurdă a fost lovită de cel puțin 140 de ori. Asupra bazelor militare și a taberelor au tras nu doar iranienii, ci și PMF (Forțele de Mobilizare Populară), milițiile șiite irakiene aliate cu Teheranul.

„În această mare de incertitudine, putem fi siguri de cel puțin două lucruri. Astăzi, regimul iranian este departe de a fi învins. Milițiile sale rămân puternice pe teren și sunt capabile să reprime violent orice revoltă internă. Ofițerii noștri de la frontieră pot observa și ei acest lucru: de fiecare dată când americanii sau israelienii ucid un ofițer iranian, acesta este înlocuit rapid. A doua certitudine este că, dacă am decide să participăm la războiul din Iran, am fi atacați de milițiile șiite irakiene și ar izbucni un război civil cu consecințe foarte grave pentru noi”, mai spun oficialii din Erbil.

Guvernul din Erbil nu intenționează să încalce acordurile din 2023 dintre Bagdad și Teheran, prin care Irakul s-a angajat să nu atace Iranul. În plus, oficialii locali nu cred că Donald Trump vrea să răstoarne guvernul iranian În opinia lor, americanii doresc să incite kurzii iranieni la revoltă.

„Nu credem că Trump dorește neapărat să răstoarne regimul iranian. Cu toate acestea, știm și că ar dori să incite kurzii iranieni la revoltă, ceea ce ne pune automat sub presiune în Irak”, au precizat oficialii kurzi citați de publicația italiană.

Tags:
Citește și...
Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
Externe
India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
Externe
Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
Externe
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
Externe
Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
Externe
Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
Externe
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
Externe
Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Externe
Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Externe
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Ultima oră
21:05 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 8 – 14 martie: „Există o dimensiune subtilă a ființei umane care comunică cu Puterea Divină în permanență” (VIDEO)
19:05 - FIlmul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Deputatul PSD prezintă propria variantă. Acuzații grave la adresa Oanei Țoiu
17:50 - Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
17:31 - Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
16:49 - India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
16:28 - Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
16:02 - Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
15:28 - Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
14:49 - Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
13:39 - Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)