Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană a anunțat că a lansat un atac cu un val masiv de asupra Israelului și a bazelor militare americane din statele Golfului.

a anunţat sâmbătă că ar fi lansat un nou val masiv de atacuri cu drone împotriva Israelului şi a din Emiratele Arabe Unite (EAU) şi din Kuwei. Informația a fost prezentată de publicațiile de stat, care au citat un comunicat oficial.

„Marina iraniană a ţintit baze americane şi teritoriile ocupate (aşa cum numeşte Iranul Israelul, pe care nu-l recunoaşte – n. red.) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat ai forțelor armate iraniene în comunicatul citat de agenţia de presă oficială Irna.

Potrivit comunicatului, între țintele vizate se află baza Al Minhad, în Emiratele Arabe Unite, unde staţionează soldaţi americani. De asemenea, dronele iraniene sunt îndreptate asupra unei alte baze din Kuweit și a unor instalații strategice din Israel. Gardienii Revoluţiei au mai indicat că au vizat şi baza Al Dhafra, din EAU, care găzduieşte trupe americane.

„În cursul acestui atac, centrul de război aerian al teroriştilor americani, centrul de comunicaţii prin satelit, radare de alertă timpurie şi radare de control al tirurilor au fost lovite”, susţin Gardienii Revoluţiei într-un comunicat, citat de agenţia Tasnim.

A doua săptămână de conflict în Orient

Acest război în Orientul Mijlociu a intrat sâmbătă în a doua săptămână, extinzându-se la mai multe ţări din regiune. Israelul a efectuat încă din zori un val de raiduri. Aecesta a fost unul dintre cele mai importante de la începutul campaniei de bombardamente în 28 februarie. Atacurile au vizat, în special, o academie militară, un centru de comandă subteran şi un depozit de rachete.

Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru „operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune. Informația a fost confirmată de ministerul apărării de la Londra, citat de AFP.

Regatul Unit a aprobat utilizarea, de către , a anumitor baze, cum ar fi cea menţionată, de la Faiford, din sud-estul Angliei, din comitatul Gloucestershire, sau Diego Garcia, din Oceanul Indian.