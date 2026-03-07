B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane

Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane

Adrian Teampău
07 mart. 2026, 17:50
Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
Sursă foto: Al Jazeera
Cuprins
  1. Război în Orientul Mijlociu
  2. A doua săptămână de conflict în Orient

Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană a anunțat că a lansat un atac cu un val masiv de drone asupra Israelului și a bazelor militare americane din statele Golfului.

Război în Orientul Mijlociu

Armata iraniană a anunţat sâmbătă că ar fi lansat un nou val masiv de atacuri cu drone împotriva Israelului şi a bazelor americane din Emiratele Arabe Unite (EAU) şi din Kuwei. Informația a fost prezentată de publicațiile de stat, care au citat un comunicat oficial.

„Marina iraniană a ţintit baze americane şi teritoriile ocupate (aşa cum numeşte Iranul Israelul, pe care nu-l recunoaşte – n. red.) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat ai forțelor armate iraniene în comunicatul citat de agenţia de presă oficială Irna.

Potrivit comunicatului, între țintele vizate se află baza Al Minhad, în Emiratele Arabe Unite, unde staţionează soldaţi americani. De asemenea, dronele iraniene sunt îndreptate asupra unei alte baze din Kuweit și a unor instalații strategice din Israel. Gardienii Revoluţiei au mai indicat că au vizat şi baza Al Dhafra, din EAU, care găzduieşte trupe americane.

„În cursul acestui atac, centrul de război aerian al teroriştilor americani, centrul de comunicaţii prin satelit, radare de alertă timpurie şi radare de control al tirurilor au fost lovite”, susţin Gardienii Revoluţiei într-un comunicat, citat de agenţia Tasnim.

A doua săptămână de conflict în Orient

Acest război în Orientul Mijlociu a intrat sâmbătă în a doua săptămână, extinzându-se la mai multe ţări din regiune. Israelul a efectuat încă din zori un val de raiduri. Aecesta a fost unul dintre cele mai importante de la începutul campaniei de bombardamente în 28 februarie. Atacurile au vizat, în special, o academie militară, un centru de comandă subteran şi un depozit de rachete.

Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru „operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune. Informația a fost confirmată de ministerul apărării de la Londra, citat de AFP.

Regatul Unit a aprobat utilizarea, de către Statele Unite, a anumitor baze, cum ar fi cea menţionată, de la Faiford, din sud-estul Angliei, din comitatul Gloucestershire, sau Diego Garcia, din Oceanul Indian.

Tags:
Citește și...
India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
Externe
India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
Externe
Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
Externe
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
Externe
Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
Externe
Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
Externe
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
Externe
Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Externe
Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Externe
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Ultima oră
17:31 - Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
16:49 - India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
16:28 - Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
16:02 - Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
15:28 - Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
14:49 - Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
13:39 - Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
12:59 - Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
12:20 - Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
11:22 - Ministerul Finanțelor anunță rezultate pozitive după evaluarea Moody’s. Cum influențează fondurile europene creșterea economică