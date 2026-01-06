Europa se confruntă cu un , care a provocat perturbări majore în mai multe regiuni ale continentului. Ninsorile consistente au creat probleme serioase în vestul, centrul și sudul Europei.

Temperaturile foarte scăzute au afectat grav mobilitatea, îngreunând deplasările și transportul în numeroase regiuni. În Olanda, Belgia și Franța, traficul rutier, feroviar și aerian a fost îngreunat sau chiar blocat pe alocuri, cu întârzieri și anulări în lanț. De asemenea, în Bosnia situația a atins un nivel critic. Codul roșu de vreme severă a rămas în vigoare și marți.

Cât de gravă este situația din Bosnia

În mai multe regiuni din Bosnia, stratul de zăpadă a depășit 50 de centimetri, iar consecințele au fost dramatice. În capitala , un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit sub greutatea zăpezii și a lovit mortal o femeie, impactul la cap fiindu-i fatal. Autoritățile au intervenit rapid, iar utilajele de deszăpezire au lucrat continuu pentru a degaja drumurile și arterele principale.

Cu toate acestea, situația rămâne dificilă. Mai multe curse de tramvai și autobuz au fost suspendate. Pietonii au fost nevoiți să înainteze cu dificultate pe trotuarele acoperite de troiene. Localnicii recunosc că volumul mare de zăpadă căzut într-un timp foarte scurt face intervențiile extrem de complicate, chiar dacă autoritățile depun eforturi constante.

Problemele nu se opresc aici. Ninsorile au afectat și alimentarea cu energie electrică în mai multe zone.

Cum a fost afectată Franța de episodul de iarnă severă

Ninsorile abundente au transformat Parisul într-un decor de iarnă autentic. Monumentele emblematice au fost acoperite cu un strat alb de zăpadă. În ciuda gerului, mulți turiști au ales să ignore temperaturile scăzute. Aceștia s-au oprit minute în șir pentru a se fotografia în fața atracțiilor turistice. Dincolo de imaginea spectaculoasă, vremea severă a creat însă probleme serioase.

Nu mai puțin de 26 de departamente din nordul și centrul Franței au fost afectate de ninsori și viscol, zone în care a fost instituit cod portocaliu de vreme rea. Drumurile au devenit extrem de periculoase. Gheața formată pe șosele a dus la accidente în lanț, unele dintre ele soldate cu victime.

Ce efecte a avut iarna severă asupra Olandei

Vremea de iarnă a lovit puternic Olanda, provocând ninsori consistente și viscol intens în mai multe regiuni. Meteorologii au instituit cod portocaliu de vreme severă în opt provincii. La Amsterdam, orașul a fost acoperit de zăpadă, iar toate sosirile și plecările din Gara Centrală au fost anulate.

Mulți localnici spun că orașul este, practic, izolat. „Locuiesc în centrul Amsterdamului și trebuie să ajung în centrul orașului Rotterdam, dar acest lucru e imposibil. Nu mă pot deplasa nici cu mașina, nici cu trenul. Am un curs și sper să pot participa la el online”, a declarat un bărbat, notează stirileprotv.ro.

Cum a ajuns iarna să afecteze inclusiv sudul Europei

Valul de frig a lovit puternic și Belgia, unde mai multe regiuni centrale, inclusiv capitala Bruxelles, s-au aflat sub cod portocaliu de ger și polei. Șoselele și trotuarele au devenit extrem de periculoase, transformându-se în adevărate capcane pentru șoferi și pietoni. În aceste condiții, autoritățile au cerut populației să limiteze deplasările la strictul necesar, pentru a evita accidentele.

Surprinzător, iarna și-a făcut simțită prezența și în sudul Europei, unde astfel de episoade sunt mai rare. În zonele montane din Portugalia, Spania și Italia, ninsorile abundente au acoperit drumurile și au provocat pagube semnificative. Zăpada grea a doborât copaci, a blocat artere importante de circulație și a creat dificultăți majore în trafic.