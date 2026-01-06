Ciclonul polar lovește România. Țara noastră se confruntă cu vreme extremă până duminică, după ce un ciclon care a afectat deja mai multe țări europene se apropie de regiunea noastră. Meteorologii anunță lapoviță, ninsori, intensificări ale vântului și temperaturi care pot coborî până la -8, -9 grade Celsius, în special în zonele montane și în depresiunile intramontane.

Potrivit specialiștilor, episoadele de frig accentuat vor fi resimțite în mare parte din țară, iar rafalele de vânt vor amplifica senzația de ger.

Ciclonul polar lovește România. Ce județe sunt sub Cod portocaliu și galben

Autoritățile sunt în alertă, iar mai multe regiuni se află deja sub avertizări meteo. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat situația codurilor aflate în vigoare.

„Sunt patru județe sub Cod portocaliu – Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara și Mehedinți – și 32 de județe sub Cod galben. (…) Aceste coduri urmează să fie actualizate în următoarea perioadă, nu prevedem o agravare semnificativă, dar situația este în dinamică și dacă va fi necesar, vor fi actualizate. Toate manevrele de forță care sunt necesare la solicitarea județelor afectate și va continua activarea grupelor operative acolo unde este prevăzut în procedură, inclusiv grupa operativă de la nivelul DSU și IGSU”, a spus Raed Arafat, într-o întâlnire cu presa.

Cum au intervenit autoritățile în zonele afectate de penele de curent?

Primele zile ale anului au adus probleme serioase în unele județe, unde mii de oameni au rămas fără curent electric, apă caldă și căldură. Raed Arafat a precizat că situația este în prezent sub control.

„Pe partea de curent electric, am ajuns la un moment la peste 90.000 de utilizatori , dar cifra este în scădere importantă. S-au luat măsuri – trimiterea unor generatoare de mare capacitate de la inspectoratele pentru situații de urgență limitrofe, pe lângă generatoarele puse la dispoziție de compania de electricitate care furnizează curentul electric în zona respectivă. Nu toate zonele care au curentul întrerupt au putut fi conectate la generatoare din motive tehnice. Nu mai avem, înţeleg, nicio persoană rămasă fără furnizarea apei. Şi acest lucru, datorită revenirii furnizării curentului electric, fie prin rezolvarea totală a problemei, fie prin generatoarele care au fost puse la dispoziţie până la rezolvarea problemei de către cei de la electricitate”, a mai spus Arafat, potrivit .

Ciclonul polar lovește România. Ce avertisment le transmite Raed Arafat șoferilor

Șeful DSU îi îndeamnă pe români să manifeste prudență maximă dacă intenționează să plece la drum în următoarele zile, având în vedere condițiile dificile de trafic.

„Celor care vor să plece la drum, verificați toți condițiile drumurilor pe care vreți să plecați, există site-uri, aplicații unde pot fi verificate condițiile de trafic și asigurați-vă că mașinile sunt pregătite pentru drumurile respective – anvelope de iarnă și tot ce trebuie pentru un drum care se desfășoară în condiții de iarnă.”

Totodată, autoritățile acordă o atenție sporită persoanelor vulnerabile.

„Am solicitat, în contextul temperaturilor scăzute din perioada următoare, activarea și continuarea aplicării planului pentru persoanele fără adăpost. Și anume că orice ambulanță, orice mașină de poliție sau de pompieri identifică persoanele fără adăpost și se asigură că ajung la adăposturile desemnate, mai ales în cursul nopții, iar prefecturile să se asigure că adăposturile sunt funcționale”, a precizat Arafat.

Meteorologii și autoritățile recomandă prudență, informare constantă și evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate de vreme extremă în România. Situația este monitorizată în timp real, iar măsurile pot fi adaptate rapid, în funcție de evoluția fenomenelor meteo.