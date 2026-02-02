Numele mai multor români apar în noile documente desecretizate în cazul prădătorului sexual Jeffrey Epstein. Invocarea românilor nu înseamnă automat că aceștia au comis fapte ilegale, dar ridică niște semne de întrebare. Ancheta în Statele Unite e în curs și nu toate documentele au fost făcute publice.

Cine e cercetătoarea româncă din dosarele Epstein

În documente apare numele Corinei Tarniţă, doctor în matematică, cercetătoare la Princeton originară din Craiova, care ar fi intermediat plăţi de 30.000 de dolari către un personaj necunoscut din Iaşi.

Într-un schimb de emailuri din 2009 apare o formulare clară: „fata din România, care va primi 10.000 de dolari”. Mesajul e urmat de detalii bancare pentru transfer, inclusiv o adresă din Iași.

Într-un alt document EFTA, Jeffrey Epstein întreabă de la ce universitate din România au fost luate fetele, iar Corina Tarniță îi răspunde: „Cele două fete erau ambele de la Universitatea din Iași, România”. Alte date suplimentare nu sunt.

Iar în mai 2010, Jefrrey Epstein îi trimite un mail miliardarului american Tom Pritzker, în care spune că „fata din România pe care ai cunoscut-o la mine acasă locuiește în prezent în Londra, putem să verificăm dacă există o poziție de început într-unul din hoteluri”.

Ce români mai apar în documentele desecretizate

Într-un e-mail din 2012, un român identificat drept Ion N. este contactat de o anume Sarah K.: „Salut Ion, am vorbit cu Jeffrey și a spus că este momentul ideal să pleci în România acum. Te rog să mă înștiințezi când ești gata de plecare și când te vei întoarce. Mulțumesc”.

Iar acesta răspunde: „Bună Sarah, ce mai faci? Sper că totul este în regulă. Am primit săptămâna trecută mesaj de la Jeffrey dacă vom realiza un proiect cât de curând și a pomenit ceva despre deplasarea spre o insulă marți (azi) …. dar i-am spus că dacă mă duc pe insulă, atunci trebuie să plec în România pentru că nu mă voi putea întoarce fiindcă nu dețin viză în pașaportul meu. Pentru a obține viză trebuie să mă duc la o ambasadă din România pentru a-mi aproba actele pentru viză”.

Într-un mesaj din 2011, același Ion îi scrie direct lui Jefrrey Epstein, făcând referire la o întâlnire în New York, detalii despre o plajă cu palmieri și îi mulțumește pentru că i-a permis să plece în România, scrie

Ar fi vorba despre pictorul Ioan Nicola, care a pictat mai multe case și un apartament pentru Epstein, inclusiv pe a prădătorului. Într-un mail din 2010 se vorbește despre faptul că această persoană nu și-a primit banii pentru ultimele două luni.

Într-un alt mail din 2010, Lyndon Lea îi spune lui Epstein că are o prietenă fotomodel, româncă, stabilită la Londra, care ar fi prea anxioasă să-și caute un loc de muncă serios. Sursele CanCan spun că ar fi o tânără pe nume Andra, atunci în vârstă de 22 de ani, pe care Lydon Lea ar fi angajat-o ca retailer de modă.

Într-unul alt mail apare şi Roxana, care avea 20 de ani în 2009. Despre ea se spune că este pe jumătate braziliancă și era menționată ca fiind disponibilă de un colaborator al lui Epstein, scrie