Erdogan despre relația complicată cu Macron: „Soțiile noastre se înțeleg bine, nu și noi”

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a glumit joi pe seama relației sale dificile cu președintele francez Emmanuel Macron, spunând într-o conferință de presă: „Soțiile noastre se înțeleg bine, nu și noi, transmite AFP.

Emine Erdogan, soția președintelui turc, și prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, au o relație mai mult decât cordială, în pofida tensiunilor frecvente dintre soții lor, care s-au întâlnit joi la Praga cu ocazia primei reuniuni a Comunității Politice Europene.

În noiembrie anul trecut, o sursă din anturajul lui Emine Erdogan a declarat pentru AFP că relațiile dintre cele două femei – fotografiate în mod regulat împreună la summituri internaționale – sunt foarte bune.

Recep Tayyip Erdogan a fost filmat glumind cu președintele francez, propunând ca Franța să adere la Organizația Statelor Turce, care include, pe lângă Turcia, țări turcofone din Asia Centrală și Azerbaidjan.

„Vă vom admite dacă doriți”, i-a spus el lui Emmanuel Macron în prezența președintelui azer Ilham Aliev.

Erdogan: “Macron, let’s admit you into the Organisation of Turkic States if you want”

You can see Pashinyan and Aliyev next to them as well. I think Orban as well?

