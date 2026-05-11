Europa încearcă să reducă dependența de China în domeniul bateriilor și al vehiculelor electrice, după ce investițiile direcționate către acest sector au ajuns la aproape 200 de miliarde de euro. Datele publicate de New Automotive arată că o mare parte din fonduri a fost direcționată către fabricile de baterii, infrastructura de încărcare și modernizarea uzinelor auto tradiționale.

Europa încearcă să reducă influența Chinei în producția de baterii

Potrivit unui raport publicat de organizația New Automotive, țările din Spațiul Economic European și au alocat până acum aproape 200 de miliarde de euro pentru dezvoltarea ecosistemului dedicat mașinilor electrice.

Cea mai mare parte a investițiilor a fost direcționată către lanțul de aprovizionare cu baterii, unde au fost angajate aproximativ 109 miliarde de euro. Miza este reducerea dependenței de producția asiatică, în condițiile în care domină în continuare piața globală.

Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că statul asiatic a produs în 2025 peste 80% dintre bateriile fabricate la nivel mondial, inclusiv cele utilizate în afara industriei auto electrice.

„Europa produce acum baterii pentru aproximativ una din trei mașini electrice vândute pe piața internă, iar capacitatea anunțată ar putea acoperi cererea viitoare dacă va fi utilizată integral.”, potrivit , citat de Agerpres.

Zeci de miliarde de euro au mers către fabrici și stații de încărcare

Raportul arată că aproximativ 60 de miliarde de euro au fost investite în producția de vehicule electrice, în special pentru transformarea fabricilor auto clasice în unități adaptate noii tehnologii.

Europa mizează atât pe modernizarea uzinelor existente, cât și pe dezvoltarea unor fabrici dedicate exclusiv mașinilor electrice.

În paralel, investițiile în infrastructura de încărcare au ajuns la valori cuprinse între 23 și 46 de miliarde de euro. Peste un milion de puncte publice de încărcare au fost deja instalate pe continent.

De asemenea, alte 3,5 miliarde de euro au fost direcționate către producția echipamentelor necesare pentru această infrastructură.

Chris Heron, secretarul general al organizației E-Mobility Europe, susține că investițiile au deja un impact semnificativ asupra pieței muncii.

„Aceste investiții susțin peste 150.000 de locuri de muncă, iar alte 300.000 sunt așteptate dacă toate proiectele anunțate vor fi realizate integral.”, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Germania domină investițiile, în timp ce Europa își ajustează „strategia verde” privind vehiculele electrice

Analiza New Automotive evidențiază diferențe importante între statele europene. Germania concentrează aproape un sfert din investițiile totale realizate în regiune.

Țara rămâne principalul centru industrial al tranziției către mobilitatea electrică, atât prin producția internă, cât și prin rolul său în lanțurile europene de aprovizionare.

„Germania susține atât producția internă, cât și lanțurile valorice europene, cu producători auto importanți care accelerează tranziția și mari companii internaționale din domeniul bateriilor.”, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

În același timp, Uniunea Europeană încearcă să găsească un echilibru între obiectivele climatice și presiunile venite din industria auto. Comisia Europeană a prezentat în decembrie un plan prin care ar urma să renunțe la interdicția efectivă privind vânzarea mașinilor noi cu motoare termice după 2035.

Chris Heron a atras atenția că mai multe state europene, inclusiv Germania, Italia și țări din Europa Centrală și de Est, contestă deja actualul cadru european privind eliminarea motoarelor clasice.

„Franța și Spania se remarcă, de asemenea, printre principalele beneficiare ale acestor investiții.”, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Investițiile masive din ultimii ani arată că Europa încearcă să își consolideze poziția în industria vehiculelor electrice, într-o competiție globală dominată în prezent de China și marcată de schimbări rapide în sectorul auto.