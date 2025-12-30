O agenție științifică australiană, CSIRO, a lansat un experiment în Antarctica. A trimis robotul oceanic liber să colecteze date de la ghețarul Totten. Însă, un curent puternic a deviat robotul de la traseul său, ducându-l spre vest, într-o zonă mult mai dificilă de studiat.

Deși inițial considerat pierdut, robotul a revenit după nouă luni cu date extrem de valoroase, relatează .

Ce fel de date a colectat robotul oceanic și cum funcționează acesta

Robotul este echipat cu senzori de și temperatură și este conceput să se scufunde, revenind la suprafață o dată la 10 zile pentru a transmite datele către sateliți. Acest tip de robot este folosit frecvent pentru monitorizarea oceanelor și pentru a evalua impactul schimbărilor climatice asupra ghețarilor și apelor marine.

Unde a ajuns robotul oceanic și ce a însemnat acest lucru pentru cercetare

Deviat de la cursul său, robotul a ajuns sub platforma de gheață Denman și sub platforma Shackleton, zone inaccesibile anterior pentru măsurători directe. Această situație neprevăzută a permis colectarea primelor date oceanografice din acea regiune. Robotul a adus informații cruciale despre condițiile subghețarului.

Ce date a furnizat robotul oceanic despre ghețarii Denman și Shackleton

Robotul a măsurat salinitatea și temperatura apei între fundul mării și baza platformei de gheață. Datele arată că platforma Shackleton nu este în pericol imediat de topire din cauza apei calde, însă, ghețarul Denman are apă caldă sub el, ceea ce accelerează topirea acestuia. Ghețarul Denman ar putea provoca o creștere a nivelului mării cu aproape 1,5 metri la nivel global, un risc major pentru coastele lumii.

Cum a fost posibilă reconstruirea traseului robotului

Deși robotul nu a putut ieși la suprafață pentru a transmite datele pe toată durata misiunii, echipa a folosit informațiile privind adâncimea platformei de gheață, măsurate de robot atunci când s-a lovit de ea, și le-a comparat cu măsurătorile satelitare pentru a determina traseul parcurs. În total, robotul a colectat 195 de profiluri de date.

Ce înseamnă acest experiment pentru viitorul cercetărilor climatice

Succesul neașteptat al robotului a deschis calea pentru trimiterea unor noi dispozitive plutitoare în zone inaccesibile ale Antarcticii, în speranța obținerii unor date rare și valoroase. Aceste informații sunt esențiale pentru monitorizarea topirii ghețarilor și pentru crearea unor previziuni mai precise privind creșterea nivelului mării.

De ce este importantă Antarctica de Est în studiile climatice

Antarctica de Est conține mai multă gheață decât Antarctica de Vest, iar topirea ghețarilor din această zonă ar avea un impact mai mare asupra nivelului oceanului global. Măsurătorile sub platformele de gheață pot oferi, de asemenea, informații despre cum se ridică Antarctica din ocean și ce înseamnă acest proces pentru schimbările climatice planetare.

Unde au fost publicate aceste date și ce impact au

Datele colectate de robotul oceanic au fost publicate în decembrie 2025 în revista Science Advances, într-un studiu intitulat „Circulația și interacțiunea dintre ocean și platforma de gheață sub platformele de gheață Denman și Shackleton”. Aceste informații constituie o resursă importantă pentru cercetările antarctice viitoare.