Rusia a redeschis un teatru istoric din orașul ucrainean ocupat Mariupol, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse l-au bombardat, în timpul unui atac aerian. Mai mulți civili care se ascundeau în clădire au fost uciși în timpul atacului. Bombardamentul Teatrului Dramatic Mariupol a devenit un simbol al asediului rusesc asupra orașului. Asediul s-a întins pe o perioadă de trei luni, timp în care aproape 90% din oraș a fost distrus și aproximativ 8.000 de persoane au fost ucise.

Atacul asupra Teatrului Dramatic Mariupol din 2022

Atacul asupra Teatrului Dramatic Mariupol din 2022 a ucis 12 persoane, potrivit Human Rights Watch. Sute de persoane se adăposteau în interiorul teatrului, iar cuvântul „copii” fusese scris cu litere uriașe pe asfaltul din față, astfel încât să fie vizibil pentru piloții de vânătoare, relatează .

Cum au descris autoritățile ucrainene exilate redeschiderea Teatrului

Autoritățile municipale ucrainene aflate în exil au condamnat inaugurarea noului Teatru Mariopol, descriind gestul rușilor ca „un fel de cântare și dans pe oase”.

„«Restaurarea» teatrului este o încercare cinică de a ascunde urmele unei crime de război și parte a unei politici agresive de rusificare a orașului. Repertoriul constă în mare parte din lucrări ale scriitorilor și dramaturgilor ruși”, au declarat autoritățile orașului ucrainean într-un comunicat pe Telegram.

Ce au spus autoritățile ruse despre redeschiderea Teatrului Dramatic Mariupol

Duminică, artiști din Mariupol au pus în scenă un spectacol la Sankt Petersburg, pentru a marca redeschiderea teatrului.

„Teatrul Dramatic Mariupol și-a redeschis porțile pentru spectatori” după o reamenajare de trei ani, a declarat Denis Pușilin, liderul pro-rus din regiunea , care a participat la eveniment.

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a declarat că orașul a contribuit major la reconstrucția teatrului, trimițând arhitecți și alți muncitori la Mariupol. El a numit proiectul „o chestiune de onoare”.

Rusia a anunțat anexarea Donețkului — precum și a regiunilor ucrainene învecinate Luhansk, Herson și Zaporijia — în 2022, deși nu controlează pe deplin aceste zone.