Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat deschis pe Zelenski cu moartea, într-o postare plină de insulte, făcută pe Telegram. Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, îl acuză pe președintele ucrainean că, în timpul discursului său de Crăciun, i-a urat „unei persoane” moartea. Fostul președinte rus este de părere că liderul de la Kiev urmărește ca Vladimir Putin să fie ucis, de aici și remarca sa din discursul de Crăciun.

„Este clar pentru toată lumea că își dorește moartea nu doar «unei persoane», ci nouă, tuturor, și țării noastre. Și nu numai că își dorește asta, dar a și ordonat atacuri masive”, a susținut actualul șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei. „Nu voi scrie aici despre moartea sa violentă, deși chiar acum «Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”.

Cum a continuat mesajul de amenințare a lui Dmitri Medvedev pentru Zelenski

În continuarea mesajului, Medvedev a scris: „Este foarte important ca în viitor, după moartea sa iminentă, corpul conservat în alcool să fie expus în Kunstkamera (n.r. muzeul de știință) din Sankt Petersburg, unde țarii ruși colecționau anomalii pentru amuzamentul descendenților lor”.

Ce l-a determinat pe Dmitri Medvedev să-l amenințe pe Zelenski

Reacția virulentă a fostului președinte rus vine după ce Moscova a susținut că Ucraina a lansat 91 de drone cu rază lungă de acțiune asupra reședinței de stat a lui Putin, pe malul lacului Valdai. Acuzația a fost negată vehement de Kiev.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a susținut: „În noaptea de 28 spre 29 decembrie, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist folosind 91 de aparate de zbor fără pilot (UAV) cu rază lungă de acțiune asupra reședinței de stat a președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod.” „Toate dronele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ale Forțelor Armate Ruse”.

Locuința prezidențială a lui Putin este înconjurată de peste 20 de sisteme moderne de apărare aeriană. Potrivit oamenilor care locuiesc în apropiere, sistemele moderne de apărare nu au fost auzite sau văzute în acțiune atunci când rușii declară că ar fi avut loc atacul ucrainean.

Lavrov și alți oficiali ruși au avertizat că răspunsul lui Putin va fi militar, relatează .

Cum au comentat oficialii ucraineni acuzațiile Rusiei

Ministrul ucrainean de externe, Andrei Sybiha, este de părere că acuzațiile false lansate de Rusiei au rolul de să „creeze un pretext și o justificare pentru atacurile suplimentare ale Rusiei împotriva Ucrainei, precum și să submineze și să împiedice procesul de pace”.

Cum a reacționat Trump la aflarea despre presupusul atac al reședinței lui Putin

Presupusul atac a avut loc după ce s-a întâlnit cu Zelenksi în Florida, duminică, iar președintele SUA a declarat că „ sunt aproape, poate foarte aproape” de un acord de pace.

Trump a avut o convorbire telefonică și cu Putin, luni, președintele SUA declarând că discuția a fost productivă.

„Avem câteva probleme pe care le vom rezolva, sperăm. Dacă le vom rezolva, vom avea pace”, a spus Trump.

Cât despre presupusul atac asupra reședinței președintelui rus, liderul de la Casa Albă a declarat: „Am aflat despre asta astăzi de la președintele Putin. Am fost foarte furios din cauza asta”. Trump a recunoscut că ia în considerare să nu fi existat, cu adevărat, un atac și a întrebat dacă agențiile de informații americane au dovezi.