Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au readus în atenție tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela, pe fondul operațiunilor militare legate de combaterea traficului de droguri. Afirmațiile sale, făcute în mai multe intervenții publice, au ridicat întrebări legate de amploarea și natura exactă a acțiunilor desfășurate de Washington.

Ce a susținut Donald Trump despre distrugerea unei instalații majore

Într-un interviu difuzat vineri, a afirmat că Statele Unite au distrus recent o instalație importantă, despre care s-a spus că era utilizată pentru producerea de ambarcațiuni destinate traficului de droguri. Potrivit acestuia, infrastructura respectivă avea un rol esențial în logistica rețelelor ilegale care operează în regiune.

„Ei au o mare uzină și o mare instalație (…) de unde vin navele”, a declarat Trump, în cadrul interviului acordat lui John Catsimatidis, la postul de radio WABC. Liderul de la Casa Albă a adăugat: „În urmă cu două nopți, am distrus-o. Deci i-am lovit foarte tare”, fără a oferi detalii despre locație.

Unde ar fi avut loc atacul și ce informații lipsesc

Ulterior, într-o declarație făcută luni presei, la reședința sa din Mar-a-Lago, Trump a sugerat că ținta ar fi fost o zonă de acostare unde erau încărcate nave cu droguri. „A fost o explozie majoră în zona docurilor unde se încărcau ambarcațiunile cu droguri”, a afirmat președintele american. El a completat: „Am lovit toate ambarcațiunile, și acum am lovit zona…este zona de implementare”, citează .

Cu toate acestea, Pentagonul, Casa Albă și Agenția Centrală de Informații (CIA) nu au oferit clarificări oficiale, iar autoritățile venezuelene nu au confirmat incidentul. Lipsa reacțiilor oficiale a alimentat speculații privind caracterul ascuns al operațiunii.

Cine ar fi fost implicat și ce rol ar avea CIA

Întrebat dacă CIA a fost implicat în atac, Trump a evitat un răspuns direct afirmând: „Nu vreau să spun asta. Știu exact cine a fost, dar nu vreau să spun cine a fost”. Anterior, liderul american declarase că a autorizat agenția de informații să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela, în contextul presiunilor asupra regimului Maduro.

Reuters notează că nu este clar ce instituție americană a acționat și nici ce obiectiv precis a fost vizat, în lipsa unor informații independente confirmate de Venezuela.

Cum se leagă aceste acțiuni de presiunile asupra lui Nicolas Maduro

Administrația Trump încearcă de mai mult timp să-l înlăture de la putere pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, pe care îl acuză că ar coordona o amplă rețea de trafic de droguri. De cealaltă parte, Maduro susține că Washingtonul urmărește controlul asupra resurselor petroliere ale , ale cărei active energetice au fost naționalizate.

În ultimele săptămâni, armata americană a bombardat mai multe nave suspectate că transportau droguri, acțiuni soldate cu peste 100 de moti în Caraibe și Pacific, raportează Agerpres. În paralel, marina SUA a confiscat petroliere care se îndreptau spre porturi venezuelene, măsuri pe care Maduro le-a calificat drept acte de „piraterie”





