Președinta Comisiei Europene a transmis că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este esențială pentru viitorul său. Ursula von der Leyen a subliniat că acest pas reprezintă o componentă importantă a garanțiilor de securitate ale țării. Declarația a fost făcută după discuții intense cu liderii europeni privind negocierile de pace. Totodată, a vizat și stabilirea unei direcții strategice clare pentru viitorul Europei.

Afirmațiile făcute marți au apărut pe fondul unui climat tensionat, alimentat de acuzațiile Moscovei. Rusia susține că Ucraina ar fi atacat cu drone reședința lui din regiunea Novgorod.

Ce spune Ursula von der Leyen despre aderarea Ucrainei la UE

După o discuție cu liderii Germaniei, Franței și Poloniei, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj. Într-o postare pe , ea a subliniat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv politic. Totodată, a evidențiat că acest pas reprezintă „o garanție esențială de securitate în sine.”

Good discussion today with European leaders on our support to Ukraine, its security, and the reconstruction of the country. Ultimately, the prosperity of a free Ukrainian state lies in the accession to the EU. It’s also a key security guarantee in its own right. Accession… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

„Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”, a declarat șefa Comisiei Europene.

„Aderarea nu aduce beneficii doar țărilor care se alătură; așa cum au demonstrat valurile succesive de extindere, întreaga Europă are de câștigat”, a mai spus ea.