Ursula von der Leyen pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE"

30 dec. 2025, 20:50
Ursula von der Leyen pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune Ursula von der Leyen despre aderarea Ucrainei la UE
  2. Este pregătită Uniunea Europeană să facă pasul decisiv pentru Ucraina

Președinta Comisiei Europene a transmis că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este esențială pentru viitorul său. Ursula von der Leyen a subliniat că acest pas reprezintă o componentă importantă a garanțiilor de securitate ale țării. Declarația a fost făcută după discuții intense cu liderii europeni privind negocierile de pace. Totodată, a vizat și stabilirea unei direcții strategice clare pentru viitorul Europei.

Afirmațiile făcute marți au apărut pe fondul unui climat tensionat, alimentat de acuzațiile Moscovei. Rusia susține că Ucraina ar fi atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Ce spune Ursula von der Leyen despre aderarea Ucrainei la UE

După o discuție cu liderii Germaniei, Franței și Poloniei, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj. Într-o postare pe platforma X, ea a subliniat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv politic. Totodată, a evidențiat că acest pas reprezintă „o garanție esențială de securitate în sine.”

„Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”, a declarat șefa Comisiei Europene.

„Aderarea nu aduce beneficii doar țărilor care se alătură; așa cum au demonstrat valurile succesive de extindere, întreaga Europă are de câștigat”, a mai spus ea.

Este pregătită Uniunea Europeană să facă pasul decisiv pentru Ucraina

Declarațiile Ursulei von der Leyen au venit după o săptămână intensă de diplomație internațională. Aceasta a fost marcată de discuții cu miză ridicată între oficiali americani, ucraineni și europeni.

În urma unei întrevederi bilaterale cu președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că discuțiile au avansat semnificativ. El a precizat că garanțiile de securitate dintre cele trei părți sunt „aproape convenite”.

Aderarea la UE este văzută ca o componentă critică, dar una care vine cu multiple provocări pentru blocul comunitar. Aderarea la UE necesită reforme semnificative și trebuie aprobată în unanimitate de toți cei 27 de lideri, notează euronews.com.

