Un incident de securitate a perturbat miercuri seară activitățile desfășurate la Forumul Mondial de la Davos, după izbucnirea unui incendiu în apropierea centrului de conferințe. Situația a determinat o evacuare rapidă, în contextul prezenței numeroșilor jurnaliști și oficiali internaționali.

Ce a determinat evacuarea de urgență a centrului de conferință

Pompierii au decis evacuarea imediată a centrului de conferințe de la după ce un incendiu a izbucnit în vecinătatea unui hotel din apropiere. Focul a fost semnalat în jurul orei 22.00, iar autoritățile au intervenit rapid pentru prevenirea extinderii flăcărilor către alte clădiri.

Jurnaliștii prezenți în interior au fost nevoiți să părăsească spațiul în grabă, fără a avea timp să își recupereze echipamentele sau bunurile personale. „Sunt elicoptere care zboară deasupra, e plin de pompieri, e o evacuare de urgenţă”, a relatat un reporter aflat la fața locului.

🚨🇨🇭 The WEF conference centre in Davos has been evacuated amid an emergency response, with local reports pointing to a fire at a nearby hotel and heavy firefighter presence. LA7 reporter: „There are helicopters flying overhead, it’s full of firefighters, and so there’s an… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)

Cum au descris martorii atmosfera din timpul intervenției

Mai multe persoane aflate în zonă au vorbit despre o stare de tensiune accentuată, amplificată de prezența forțelor de intervenție și a aeronavelor care survolau perimetrul. Un martor a menționat existența unui miros persistent care „îi face pe unii oameni din zona noastră să tușească”.

We have just been evacuated from the Congress Center. Emergency crews trying to determine what is causing a smell that is making some people in our area cough. — Edward Lawrence (@EdwardLawrence)

Relatările converg către o intervenție coordonată, cu echipaje numeroase și măsuri de siguranță stricte, aplicate pentru protejarea participanților și a personalului. Accesul în clădire a fost restricționat temporar, iar zona a fost securizată pe durata operațiunilor.

Ce spun jurnaliștii evacuați din clădire

Printre cei evacuați s-a aflat și jurnalista Lilli Gruber, care a descris momentele de confuzie trăite în interiorul centrului de conferințe.

„Ne-au evacuat pe toți. Ne-am lăsat toate lucrurile înăuntru pentru că se pare că este un incendiu într-un hotel din apropiere. Sunt elicoptere care zboară deasupra, este plin de pompieri”, a declarat aceasta, relatează Antena3.

Mărturiile indică faptul că evacuarea s-a desfășurat rapid, fără incidente majore, însă cu disconfort evident pentru cei obligați să părăsească spațiul în grabă.

Cum au reacționat autoritățile după stingerea incendiului

Pompierii au transmis ulterior că focul a fost lichidat complet și că situația a fost gestionată fără victime sau pagube semnificative. „Situaţia a fost ținută sub control, iar incendiul a fost complet stins după evacuarea unei părți a centrului de conferinţă, ca măsură de precauție”, au precizat reprezentanții serviciilor de urgență.

Intervenția a permis reluarea treptată a activităților, după verificările de siguranță efectuate în clădire și în zona înconjurătoare.

Evacuarea s-a produs la doar câteva ore după ce fostul președinte american a susținut un discurs în cadrul . Momentul a atras atenția suplimentară asupra incidentului, având în vedere importanța evenimentului și nivelul ridicat de securitate.

Autoritățile au subliniat că nu există indicii privind un act intenționat și că incendiul nu a generat consecințe grave asupra desfășurării generale a forumului.