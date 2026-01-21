B1 Inregistrari!
Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 17:19
Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
Donald Trump: Sursa foto: X /Captura video
Cuprins
  1. Donald Trump critică Europa Unită
  2. Trump laudă relația transatlantică

Donald Trump a susținut un discurs de peste o oră, la tribuna Forumului Economic de la Davos, centrat pe propria-i persoană și pe importanța Statelor Unite la nivel mondial.

Donald Trump critică Europa Unită

În discursul său care a durat mai mult de o oră, șeful de la Casa Albă a criticat Europa Unită spunând că se îndreaptă către o direcție greșită. Pentru aceasta, Donald Trump a apelat la retorica sa favorită: politica de migrație și tranziția la energie verde pe care le consideră greșite. În acest context a susținut că anumite locuri din Europa sunt de nerecunoscut.

„Nu vreau să insult pe nimeni, dar există ţări europene pe care nu le mai recunosc şi spun asta în mod negativ, evident. mi place Europa şi vreau să o văd prosperând, dar merge în sensul greşit, în direcţia greşită în ultimele decenii”, a declarat Trump.

El a marșat pe politica de imigrație pe care o consideră greșită, dar și pe tranziția de la energia bazată pe hidrocarburi la energia verde, despre care a afirmat că reprezintă o „escrocherie”. A criticat politicile ecologice în domeniul energiei, ale UE, spunând că a scumpit curentul pentru consumatori și industrie. S-a arătat extrem de nemulțumit, în special, de centralele eoliene, despre care a spus că sunt cumpărate, „de proști” din China.

„Oamenii credeau că singurul mijloc de a atinge creştere era să crească cheltuielile publice, să deschidă larg uşa imigraţiei, că meseriile aşa-zis murdare trebuiau să fie delocalizate, că energia şi petrolul trebuiau să fie înlocuite cu toată escrocheria asta a energiei verzi şi că trebuiau să importe populaţii de la celălalt capăt al lumii”, a spus el.

Trump laudă relația transatlantică

Donald Trump a continuat lăudându-se cu realizările sale, de la Casa Albă, și a subliniat importanţa relaţiei transatlantice. În acest sens a afirmat că  Statele Unite „cred profund” în legăturile pe care le împărtăşesc cu Europa ca civilizaţie. El a insistat că Washingtonul ţine foarte mult la oamenii din Europa şi vede continentul european ca pe un partener esenţial.

Trump a prezentat creşterea economică, comerţul şi imigraţia drept preocupări centrale pentru un Occident puternic şi unit. Aceste teme, consideră, tebuie abordate coordonat pentru a asigura stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung.

În discurs, l-a criticat pe predecesorul său, Joe Biden, spunând că a încercat aceleași politici și în SUA. El s-a lăudat că a reușit să oprească acest tip de politici, inițiate de „stânga radicală”, la timp. El a acuzat aceleași forțe de stânga că au eșuat atunci când au prezis că politicile sale economice vor ruina economia globală. A susţinut că Statele Unite rămân motorul economiei mondiale şi a subliniat rolul central al Americii în dinamica globală.

