B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Guvernatorul Californiei ironizează discursul lui Trump la Davos: „Plictisitor… insignifiant” (VIDEO)

Guvernatorul Californiei ironizează discursul lui Trump la Davos: „Plictisitor… insignifiant” (VIDEO)

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 20:36
Guvernatorul Californiei ironizează discursul lui Trump la Davos: „Plictisitor... insignifiant” (VIDEO)
Gavin Newsom Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Lafargue Raphael/ABACA
Cuprins
  1. Gavin Newsom, ironic la adresa lui Trump
  2. Recomandare pentru liderii UE în relația cu Trump

Gavin Newsom, guvernatorul statului California, a descris discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos drept „plictisitor” şi „insignifiant”.

Gavin Newsom, ironic la adresa lui Trump

Guvernatorul statului California este principalul opozant al lui Donald Trump, în Statele Unite. Gavin Newsom este și un pretendent serios la candidatura pentru funcția de președinte al Statelor Unite, în 2028. Prezent la Davos, el a descris discursul lui Donald Trump, într-o intervenție pentru CNN: „remarcabil de plictisitor” și „remarcabil de insignifiant”.

Guvernatorul Californiei susține că discursul lui Trump a fost destinat audienței din Statele Unite, iar nu celei din Europa. El a dat asigurări că Groenlanda nu va fi supusă unei anexări forțate, în ciuda amenințărilor venite de la Casa Albă.

„N-a fost nimic nou în acest discurs pentru audienţa americană…Trump n-are să invadeze Groenlanda niciodată”, a apreciat guvernatorul republican.

„Nu cred că forţa militară a fost reală vreodată, în primul rând, dar cred că tonul reflecta o anxietate profundă” în rândul liderilor de afaceri prezenţi la Forum, la Davos, în Elveţia, a declarat  Newsom.

Recomandare pentru liderii UE în relația cu Trump

Cu o zi înainte, Gavin Newsom le-a recomandat liderilor Uniunii Europene să lase tonul amabil și să-l „lovească în față” pe Donald Trump. Guvernatorul californian a spus despre acesta că este slab și că nu înțelege cu vorba bună.

„Să faci diplomaţie cu Trump? El e un T-Rex. Fie îi faci jocul, fie te devorează. Una sau alta. Povestea asta cu Groenlanda e absurdă şi a venit timpul ca fiecare să conştientizeze situaţia, să fie ferm şi hotărât şi toți să vorbească pe o singură voce. Loviţi-l la figură! Gata cu amabilităţile! Nu mai căutaţi să-l îmbunaţi. Luptaţi împotriva focului cu focul!”, a spus Newsom.

Guvernatorul Californiei a catalogat drept o „nebunie” ambiţia lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. În opinia sa, Trump nu va încerca să cucerească „militar” insula daneză.

Tags:
Citește și...
Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
Externe
Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
Peste 3.000 de persoane ucise în timpul manifestaţiilor din Iran. Televiziunea de la Teheran a prezentat bilanțul oficial
Externe
Peste 3.000 de persoane ucise în timpul manifestaţiilor din Iran. Televiziunea de la Teheran a prezentat bilanțul oficial
Donald Trump vede pacea în Ucraina. Ce spune despre o întâlnire Putin – Zelenski
Externe
Donald Trump vede pacea în Ucraina. Ce spune despre o întâlnire Putin – Zelenski
Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
Externe
Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)
Externe
Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)
Voluntarii care caută morții războiului din Ucraina: „Naționalitatea nu contează”/ „Toate sufletele sunt la fel”
Externe
Voluntarii care caută morții războiului din Ucraina: „Naționalitatea nu contează”/ „Toate sufletele sunt la fel”
Autoritățile chineze folosesc polițiști roboți pentru dirijarea traficului. Cum funcționează și ce rol joacă în viitorul ordinii publice (VIDEO)
Externe
Autoritățile chineze folosesc polițiști roboți pentru dirijarea traficului. Cum funcționează și ce rol joacă în viitorul ordinii publice (VIDEO)
Guvernatorul Californiei, sfat pentru UE în relația cu Trump: „Loviți-l la figură!” (VIDEO)
Externe
Guvernatorul Californiei, sfat pentru UE în relația cu Trump: „Loviți-l la figură!” (VIDEO)
Teoria alarmantă care circulă pe internet. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026
Externe
Teoria alarmantă care circulă pe internet. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026
Orăcăitul broaștelor, motiv de dispută în instanță între doi vecini. Procesul ar putea ajunge la Curtea Supremă
Externe
Orăcăitul broaștelor, motiv de dispută în instanță între doi vecini. Procesul ar putea ajunge la Curtea Supremă
Ultima oră
21:38 - Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
21:35 - Se anunță noi tendințe pentru 2026: De ce au devenit micro-nunțile la modă
21:33 - Peste 3.000 de persoane ucise în timpul manifestaţiilor din Iran. Televiziunea de la Teheran a prezentat bilanțul oficial
21:06 - Călin Georgescu ajunge din nou în fața instanței. Dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale se judecă în camera preliminară. Termen pe 11 februarie
20:57 - Ecosistemul din Marea Neagra ar putea fi în pericol: Ce au descoperit specialiștii
20:43 - Este pe mesele tuturor românilor, dar poate face ravagii în organism. Medicul Virgiliu Stroescu avertizează: „Cea mai mare otravă”
20:09 - Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
19:58 - Schimbare la Ambasada României din SUA. Dan Necolăescu l-ar putea înlocui pe Andrei Muraru (SURSE)
19:42 - Faliment răsunător pentru un celebru fotbalist roman: A pierdut 2 milione de dolari
19:28 - Donald Trump vede pacea în Ucraina. Ce spune despre o întâlnire Putin – Zelenski