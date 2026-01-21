Gavin Newsom, guvernatorul statului California, a descris discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos drept „plictisitor” şi „insignifiant”.

Gavin Newsom, ironic la adresa lui Trump

este principalul opozant al lui Donald Trump, în Statele Unite. Gavin Newsom este și un pretendent serios la candidatura pentru funcția de președinte al Statelor Unite, în 2028. Prezent la Davos, el a descris discursul lui Donald Trump, într-o intervenție pentru CNN: „remarcabil de plictisitor” și „remarcabil de insignifiant”.

Guvernatorul Californiei susține că discursul lui Trump a fost destinat audienței din Statele Unite, iar nu celei din Europa. El a dat asigurări că Groenlanda nu va fi supusă unei anexări forțate, în ciuda amenințărilor venite de la Casa Albă.

„N-a fost nimic nou în acest discurs pentru audienţa americană…Trump n-are să invadeze Groenlanda niciodată”, a apreciat guvernatorul republican.

„Nu cred că forţa militară a fost reală vreodată, în primul rând, dar cred că tonul reflecta o anxietate profundă” în rândul liderilor de afaceri prezenţi la Forum, la Davos, în Elveţia, a declarat Newsom.

Recomandare pentru liderii UE în relația cu Trump

Cu o zi înainte, Gavin Newsom le-a recomandat liderilor să lase tonul amabil și să-l „lovească în față” pe Donald Trump. Guvernatorul californian a spus despre acesta că este slab și că nu înțelege cu vorba bună.

„Să faci diplomaţie cu Trump? El e un T-Rex. Fie îi faci jocul, fie te devorează. Una sau alta. Povestea asta cu Groenlanda e absurdă şi a venit timpul ca fiecare să conştientizeze situaţia, să fie ferm şi hotărât şi toți pe o singură voce. Loviţi-l la figură! Gata cu amabilităţile! Nu mai căutaţi să-l îmbunaţi. Luptaţi împotriva focului cu focul!”, a spus Newsom.

Guvernatorul Californiei a catalogat drept o „nebunie” ambiţia lui Donald Trump de . În opinia sa, Trump nu va încerca să cucerească „militar” insula daneză.