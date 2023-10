„Evacuați-vă casele imediat”. Armata israeliană le-a aruncat pliante, din avion, cetățenilor care locuiesc în Fâșia Gaza. Ce indicații au mai primit civilii (VIDEO)

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au aruncat vineri, 13 octombrie, pliante din avioane, în Fâșia Gaza, cerând cetățenilor civili să-și părăsească de urgență casele și să se deplaseze spre sud. Anterior, IDF a emis un ordin pentru aproximativ 1,1 milioane de locuitori, din Gaza, să fugă din nordul teritoriului palestinian, în 24 de ore, informează site-ul .

Fluturașul aruncat a fost scris în limba arabă, dar reiese faptul că israelienii au scris: „Organizația teroristă a purtat un război împotriva Israelului. Orașul Gaza s-a transformat într-un câmp de luptă. Trebuie să vă părăsiți imediat casele și să vă îndreptați spre sud de Wadi Gaza. Pentru siguranța dumneavoastră: nu vă întoarceți la casele voastre până la noi ordine din partea Forțelor de Apărare Israeliene”.

Imaginea fluturașului a fost distribuită de un student din Gaza, care a ales să rămână anonim.

Vineri, Organizația Națiunilor Unite a anunțat că agenția sa pentru refugiații palestinieni mută operațiuni și personal străin în sudul Gazei, dar a mai adăugat că o astfel de operațiune nu este ușoară, în intervalul de timp dat.

„Apelul din partea forțelor israeliene, de a muta peste 1 milion de civili care trăiesc în nordul Gazei, în 24 de ore, este îngrozitor”, a declarat Philippe Lazzarini, comisarul general al Agenției de Ajutor și Lucrări a Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinei din Orientul Apropiat (UNRWA), într-o declarație.

Peste 1.530 de locuitori din Gaza au fost uciși, în mai puțin de o săptămână, de lovituri israeliene, care au reprezentat represalii pentru raidurile transfrontaliere ale militanților Hamas, care s-au soldat cu peste 1.200 de decese, în Israel.

WATCH: Israel military dropped ‘THOUSANDS’ of flyers on Gaza warning residents to flee „immediately” to the south

