Evan Gershkovich a fost condamnat de o instanță rusă la 16 ani de închisoare pentru spionaj. Jurnalistul american a fost arestat în martie 2023

Evan Gershkovich, reporter la The Wall Street Journal, este primul jurnalist american reținut în Rusia sub acuzația de spionaj după Războiul Rece. Foto: Hepta.ro / DPA Images / The Wall Street Journal