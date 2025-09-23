Un accident într-o mină de exploararea aurului din a dus la blocarea a 25 de mineri la 80 de metri sub pământ. Autoritățile dau asigurări că lucrătorii sunt teferi și nevătămați.

Accident într-o mină din Columbia

Plafonul minei de aur s-a prăbușit, iar mai mulți au rămas blocați în subteran la o adâncime de aproximativ 80 de metri. Autoritățile locale susțin că lucrătorii sunt nevătămați, iar în acest moment sunt în derulare operațiuni de salvare, conform AFP. Conform informațiilor, muncitorii sunt într-o stare bună de sănătate, au fost hrăniți și primesc oxigen.

Operaţiunile de salvare sunt conduse de brigada de securitate a companiei, în colaborare cu autorităţile guvernamentale. Mai multe echipe de intervenție au ajuns la fața locului și desfășoară operațiuni de salvare în care este situată în vecinătatea orașului Segovia, în departamentul Antioquia.

„I-am contactat deja pe mineri, care au afirmat că sunt teferi şi nevătămaţi”, a declarat marţi un oficial al autorităților locale.

Anul trecut, un număr de 124 de persoane au murit în astfel de accidente, iar în 2025, până în luna iulie, 65 de persoane şi-au pierdut viaţa în Columbia în accidente de acest gen, conform datelor oferite de Agenţia Naţională a Minelor.

La le confirmó a que avanzan en el rescate de 25 mineros que quedaron atrapados en un socavón de la unidad minera La Reliquia (Segovia), título Minero de Aris Mining. De acuerdo con la información los trabajadores están en buen estado de salud, se les… — Teleantioquia (@Teleantioquia)

Accidentele se țin lanț în columbia

Trebuie spus că astfel de accidente miniere sunt destul de fecvente în Columbia. Multe dintre acestea se soldează cu morți și răniți, mai ales că au fost înființate multe exploatări ilegale sau artizanale. Astfel de mine nu respectă condițiile de siguranță. Cu toate acestea, ele sunt mai puţin frecvente în minele exploatate de multinaţionale.

În urmă cu aproximativ două luni, 18 mineri lucrători mineri au rămas blocați timp de 18 ore într-o mină de aur din nord-vestul Columbiei. Minerii au rămas blocați în mina El Minón, din regiunea Antioquia din Columbia, în urma unei defecțiuni a echipamentului, potrivit agenției de știri AFP.

Ei au fost scoși la suprafață după o operațiune de salvare care a durat aproximativ 12 ore, după cum relatau oficialii Agenției Naționale pentru Minerit din Columbia (ANM).

Yarley Erasmo Marin, reprezentant al unei asociații locale de mineri, a declarat agenției de știri AFP că prăbușirea minei s-a produs din cauza unei defecțiuni mecanice, blocând ieșirea principală a minei. Minerii blocați în subteran au fost alimentați cu oxigen prin furtunuri în timp ce așteptau să fie salvați, a relatat postul local de radio ABC.

Accident într-o mină din Spania

În luna aprilie a acestui an, cinci lucrători au murit şi alte patru au fost grav rănite într-o explozie care s-a produs la o mină de cărbune din Asturia, în nord-vestul Spaniei. Delegatul guvernului regional din Asturias, Adriana Lastra, a declarat că accidentul pare să fi fost cauzat de o explozie accidentală de gaz.

„În secolul XXI, nimeni nu ar trebui să moară astfel. Întreaga greutate a legii va cădea asupra celor care ar putea fi responsabili”, a declarat, la vremea respectivei, ministrul muncii, Yolanda Díaz, care s-a deplasat la faţa locului.

Cele cinci persoane care au murit în urma acestei explozii din mină aveau vârste cuprinse între 32 şi 54 de ani şi proveneau din provincia León (nord-vestul Spaniei), a anunţat delegaţia guvernului din Asturia într-o postare pe X. Dintre cei patru răniţi, doi au fost transportaţi la Spitalul Universitar din Asturias (HUCA) din Oviedo.

Unul dintre răniți, un bărbat, avea „politraumatisme grave”, au precizat serviciile de urgenţă. Ceilalţi doi bărbaţi răniţi, în vârstă de 47 şi 39 de ani, au fost duși la alte spitale din provincia învecinată León.

Aceasta este o regiune în care, în 1995 s-a produs unul dintre cele mai dramatice accidente miniere din istoria Spaniei, conform The Guardian. Regiunea Asturias este una dintre principalele zone miniere ale Spanie. În august 1995, 14 persoane au murit în urma unei explozii de grizu într-o mină din municipalitatea Mieres.