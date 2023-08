Explozie puternică la o benzinărie din Rusia: Cel puțin 12 oameni au murit, iar 50 au fost răniți

Cel puțin 12 persoane au murit, printre care doi copii, și 50 au fost rănite într-o explozie care a avut loc la o benzinărie din orașul Makhachkala din Daghestan, sudul Rusiei, luni seară, a informat agenția de știri .

„Conform datelor preliminare pentru această oră: 12 persoane au murit, două dintre ele erau copii, 50 de persoane au fost rănite într-o explozie la o benzinărie din Mahacikala”, a transmis Ministerului Sănătății din Daghestan pe un canal Telegram.

Peste 70 de persoane și 20 de echipamente sunt implicate în stingerea incendiului.

In Dagestan 🇷🇺, a gas station exploded.

The guy says, “As-salamu alaykum: The gas station is on fire.”

— Jason Jay Smart (@officejjsmart)