Un atac rusesc, lansat noaptea trecută asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți, s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altora. A devenit un obicei al armatei ruse de a lansa bombardamente asupra comunităților civile din Ucraina.

Atac rusesc asupra mai multor orașe

Noaptea trecută, Rusia a lansat noi asupra orașelor din Ucraina provocând . Un atac rusesc asupra orașului Harkov, din nord-estul Ucraina a avut drept consecințe moartea a două persoane și rănirea altor trei. La victimele umane se adaugă panica instaurată asupra populației civile.

Informațiile cu privire la victimele acestui atac au fost prezentate de oficialii regionali ai orașului. Șefii armatei de la Moscova atacă în mod regulat, aproape zilinic, orașele și infstrastructura civilă din întreaga Ucraină, transmite France24.

„În prezent, ştim că două persoane au fost ucise în atacuri inamice la periferia oraşului Harkov”, a scris guvernatorul regional, Oleg Sinegubov pe reţeaua socială Telegram.

Mai devreme, în cursul nopţii, autorotiățile au emis un avertisment pentru populație cu privire la o „ameninţare a dronelor inamice”.

Rușii au atacat un sanatoriu de copii

Igor Terehov, primarul Harkovului, a relatat că acest atac rusesc cu drone a vizat, în principal, un sanatoriu pentru copii din districtul Şevcenkivskii. Harkov a fost cel de-al doilea oraș ca mărime a populației din Ucraina. Conform primelor informaţii disponibile, loviturile din acest district nu au făcut victime.

Alte atacuri au vizat regiunea Zaporojie, în sud-estul țării. Aici s-au auzit explozii atribuite unor proiectile rusești, după cum a relatat guvernatorul local Ivan Fedorov, pe Telegram.

De asemenea, la Kiev, şeful administraţiei militare locale, Timur Tkacenko, a îndemnat locuitorii să fie prevăzători.El a făcut referire la un atac cu rachete balistice care este în curs de desfățurare.

Atac rusesc asupra infrastructurii civile

La aproape patru ani de la lansarea ofensivei la scară largă de către Rusia, Ucraina este bombardată zilnic. Armata rusă atacă în special infrastructura electrică ucraineană cu drone şi rachete, provocând pene de curent în mijlocul iernii.

Iar rușii folosesc arme din ce în ce mai puternice pentru a provoca distrugeri cât mai mari și un număr cât mai ridicat de victime. Scopul este de a instaura panica și teroarea în rândul populației civile pentru a determina o capitulare așa cum își dorește .

Zilele trecute, într-un alt un atac rusesc, o rachetă cu rază medie de acţiune, fără încărcătură nucleară, a lovit în apropierea frontierei cu Polonia şi NATO. Liderii occidentali consideră că este o nouă escaladare periculoasă a Rusiei, inexplicabilă. Cu atât mai mult cu cât Statele Unite lucrează cu Kievul și cu alți parteneri pentru a pune capăt războiului.