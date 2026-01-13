B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)

Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)

Iulia Petcu
13 ian. 2026, 12:18
Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)
sursa foto: X/@productoresUY
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat pe plaja din Santa Clara del Mar
  2. Care este bilanțul victimelor
  3. Ce a cauzat fenomenul

Un incident dramatic a zguduit luni o stațiune turistică din Argentina, după ce un val uriaș a lovit pe neașteptate o plajă aglomerată. Evenimentul s-a produs în plină după-amiază, într-un moment în care sute de turiști se aflau pe nisip, fără să anticipeze pericolul iminent.

Ce s-a întâmplat pe plaja din Santa Clara del Mar

Tragedia a avut loc în orașul Santa Clara del Mar, din provincia Buenos Aires, unde un val cu o înălțime estimată la cinci sau șase metri a măturat plaja. Potrivit martorilor, fenomenul s-a produs brusc, iar oamenii au fost luați complet prin surprindere de forța apei. Relatările indică faptul că valul a pătruns adânc pe plajă, provocând panică și rănirea mai multor persoane aflate în zonă.

Incidentul s-a petrecut într-un interval foarte scurt, fără semnale de avertizare clare pentru cei prezenți. Martorii au povestit că marea părea relativ calmă, înainte ca apa să se retragă brusc, un fenomen observat și în alte cazuri similare. La doar câteva minute după această retragere neobișnuită, valul puternic a lovit cu o forță devastatoare.

Care este bilanțul victimelor

Surse din cadrul Ministerului Securității din provincia Buenos Aires au confirmat că o persoană și-a pierdut viața în urma incidentului, transmite agenția EFE. Victima era un tânăr turist care a fost luat de curenți și lovit de stânci, potrivit informațiilor din presa locală. „Există un singur deces. Echipele de suport din cadrul Ministerului Securităţii au luat deja legătura cu familia tânărului care şi-a pierdut viaţa”, a declarat directorul Apărării Civile, Fabián García, potrivit Adevărul.

În total, 35 de persoane au fost rănite, majoritatea suferind leziuni minore în urma impactului cu apa sau a căzăturilor. Autoritățile au precizat că o persoană a prezentat probleme cardiace, cel mai probabil din cauza stresului intens generat de eveniment. „Avem o persoană care a avut o problemă cardiacă, foarte posibil din cauza stresului provocat de eveniment, care se află sub observaţie şi în afara pericolului. Nu există alte persoane spitalizate”, a mai spus García.

Ce a cauzat fenomenul

Cauzele exacte ale fenomenului nu sunt, deocamdată, cunoscute, însă autoritățile au decis evacuarea plajelor din zonă, ca măsură preventivă. Valuri neobișnuit de mari au fost raportate și în localitatea vecină Mar del Plata, aflată la aproximativ 400 de kilometri sud de Buenos Aires. Martorii au relatat că, și acolo, marea s-a retras brusc înainte ca valurile gigantice să lovească țărmul.

Tags:
Citește și...
Paramount Skydance duce în instanță disputa cu Warner Bros. Discovery. Care este miza procesului
Externe
Paramount Skydance duce în instanță disputa cu Warner Bros. Discovery. Care este miza procesului
Republicanii vor să impună prin lege anexarea Groenlandei. Reglementarea îi va permite lui Trump acțiuni militare
Externe
Republicanii vor să impună prin lege anexarea Groenlandei. Reglementarea îi va permite lui Trump acțiuni militare
Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
Externe
Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac
Externe
Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac
Război în Ucraina. Atac rusesc asupra orașului Harkov. Două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite
Externe
Război în Ucraina. Atac rusesc asupra orașului Harkov. Două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite
Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
Externe
Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
Externe
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Externe
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Externe
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
Externe
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
Ultima oră
13:26 - Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
13:22 - Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
13:11 - Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
13:08 - Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
13:04 - Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
13:04 - Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale
12:45 - Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
12:36 - O femeie de 83 de ani din Padova, jefuită în propria locuință. Îngrijitoarea, complice la tâlhărie
12:31 - Mădălina Ghenea pretinde o despăgubire uriașă pentru hărțuire. Pe cine vizează starleta