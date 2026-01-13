Un incident dramatic a zguduit luni o stațiune turistică din Argentina, după ce un val uriaș a lovit pe neașteptate o plajă aglomerată. Evenimentul s-a produs în plină după-amiază, într-un moment în care sute de turiști se aflau pe nisip, fără să anticipeze pericolul iminent.

Ce s-a întâmplat pe plaja din Santa Clara del Mar

Tragedia a avut loc în orașul Santa Clara del Mar, din provincia Buenos Aires, unde un val cu o înălțime estimată la cinci sau șase metri a măturat plaja. Potrivit martorilor, fenomenul s-a produs brusc, iar oamenii au fost luați complet prin surprindere de forța apei. Relatările indică faptul că valul a pătruns adânc pe plajă, provocând panică și rănirea mai multor persoane aflate în zonă.

Incidentul s-a petrecut într-un interval foarte scurt, fără semnale de avertizare clare pentru cei prezenți. Martorii au povestit că marea părea relativ calmă, înainte ca apa să se retragă brusc, un fenomen observat și în alte cazuri similare. La doar câteva minute după această retragere neobișnuită, puternic a lovit cu o forță devastatoare.

Care este bilanțul victimelor

Surse din cadrul Ministerului Securității din provincia Buenos Aires au confirmat că o persoană și-a pierdut viața în urma incidentului, transmite agenția . Victima era un tânăr turist care a fost luat de curenți și lovit de stânci, potrivit informațiilor din presa locală. „Există un singur deces. Echipele de suport din cadrul Ministerului Securităţii au luat deja legătura cu familia tânărului care şi-a pierdut viaţa”, a declarat directorul Apărării Civile, Fabián García, potrivit Adevărul.

În total, 35 de persoane au fost rănite, majoritatea suferind leziuni minore în urma impactului cu apa sau a căzăturilor. Autoritățile au precizat că o persoană a prezentat probleme cardiace, cel mai probabil din cauza stresului intens generat de eveniment. „Avem o persoană care a avut o problemă cardiacă, foarte posibil din cauza stresului provocat de eveniment, care se află sub observaţie şi în afara pericolului. Nu există alte persoane spitalizate”, a mai spus García.

Ce a cauzat fenomenul

Cauzele exacte ale fenomenului nu sunt, deocamdată, cunoscute, însă autoritățile au decis evacuarea plajelor din zonă, ca măsură preventivă. Valuri neobișnuit de mari au fost raportate și în localitatea vecină Mar del Plata, aflată la aproximativ 400 de kilometri sud de Buenos Aires. Martorii au relatat că, și acolo, marea s-a retras brusc înainte ca valurile gigantice să lovească țărmul.