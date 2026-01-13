Congresul SUA va analiza un proiect legislativ, depus de un congresman republican, privind anexarea Groenlandei. Legea i-ar da mână liberă lui Donald Trump pentru acțiuni militare.

Lege controversată propusă în Congresul SUA

Donald Trump și-a intensificat declarațiile privind anexarea Groenlandei, chiar și cu forța, sacrificând alianța . Oficial, intențiile sale sunt justificate de dorința de a asigura SUA. Neoficial se spune că, la fel ca și în cazul operațiunii din Venezuela, scopul este de a pune mâna pe resursele subsolului insulei daneze. Asupra resurselor, se spune, i-ar fi atras atenția miliardarul Ronald Lauder, unul dintre donatorii campaniei sale.

Lauder, care tocmai a câștigat, conform The New York Times, o , i-ar fi sugerat lui Trump să cumpere insula de la Coroana daneză. Cum această tranzacție a fost refuzată, șeful de la Casa Albă a trecut la amenințări cu anexarea militară.

În acest context, Randy Fine, congresman republican din Florida, a propus un proiect de lege prin care Groenlanda să fie anexată și transformată într-un stat american. Inițiativa a fost depusă în Congresul SUA și a stârnit, deja reacții internaționale.

În vreme ce Washingtonul insistă cu necesitatea de a controla rutele maritime și sistemele de apărare din regiune, liderii europeni au subliniat că regulile dreptului internațional reprezintă o linie roșie. Ei au arătat că Groenlanda aparține Danemarcei, iar acest lucru trebuie respectat.

Cum este justificată anexarea Groenlandei

Republicanul susține că Arctica a devenit un câmp de confruntare strategică, iar Statele Unite riscă să piardă avantajul în fața Chinei și Rusiei. Din acest motiv, susține că este nevoie de o acțiune decisivă în Groenlanda. Așa își justifică proiectul depus în Congresul SUA. Fine a amintit declarațiile lui și ale secretarului de stat Marco Rubio, conform cărora Arctica devine rapid un teatru cheie al competiției globale dintre țările lider.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care îl putem ignora, ci un atu vital pentru securitatea națională. Oricine controlează Groenlanda controlează rutele maritime arctice cheie și sistemul de securitate care protejează Statele Unite. America nu își poate permite să lase acest viitor în mâinile unor regimuri care ne disprețuiesc valorile și încearcă să ne submineze securitatea”, susține politicianul republican.

Dacă actul de reglementare va fi adoptat, este aprobată legea, Donald Trump ar avea acoperire pentru o acțiune militară. El ar putea ordona trupelor americane să atace și să anexeze insula, în ciuda opoziției localnicilor sau a Danemarcei. Proiectul de lege îi conferă autoritatea să ia orice măsuri consideră pentru anexarea sau achiziționarea Groenlandei.

De asemenea, obligă administrația să prezinte Congresului un raport detaliat privind modificările necesare ale legislației federale pentru posibila adoptare a Groenlandei ca stat cu drepturi depline.

Congresul SUA procedează ca Duma ruseacă

Proiectul legislativ este similar legii adoptate de Duma de Stat, în Rusia, în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina. Congrsul SUA procedează după același tipar pe care l-a condamnat în numele dreptului internațional.

Concret, în octombrie 2022, Duma de Stat a Rusiei a ratificat în unanimitate anexarea a patru regiuni ucrainene. Este vorba despre Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, Legea a definit granițele acestor teritorii, cetățenia locuitorilor și a impus rubla ca monedă oficială, accelerând integrarea lor forțată. La vremea respectivă, acțiunea a fost considerată ilegală și condamnată la nivel internațional.

Trebuie spus că, spre deosebire de proiectul american, legea rusească a avut la bază un simulacru de referendum organizat în regiunile ocupate. Acest lucru a dat o aparență de legalitate acestor demersuri.

Pe de altă parte, Donald Trump a declarat că nu este interesat de respectarea prevederilor din dreptul internațional. El a spus că toate acțiunile sale se bazează pe propiul „bun simț”. O astfel de abordare reprezintă un precedent periculos pentru că va permite și altor state agresoare să anexeze teritoriile pe care doresc să le ocupe. China, de exemplu, este foarte atentă la subiect, în contextul intenției de a anexa Taiwanul.