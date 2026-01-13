Donald Trump a fost avertizat de mai mulți colaboratori să nu intervină militar în Iran, în contextul revoltelor populare din ultimele zile. Qatarul, aliat important al SUA în Orientul Mijlociu, atrage atenția că un conflict în zonă ar fi catastrofal.

Donald Trump avertizat să nu atace Iranul

Mai mulți consilieri de rang înalt și colaboratori, între care și vicepreședintele JD Vance, nu sunt de acord ca SUA să atace Iranul. Aceștia îl îndeamnă pe Donald Trump să apeleze la diplomație înainte de a lua o decizie, a relatat . În replică, un purtător de cuvânt al lui Vance a declarat că relatarea WSJ nu este corectă, potrivit Reuters.

„Vicepreşedintele Vance şi secretarul de stat Rubio prezintă împreună preşedintelui o serie de opţiuni, de la o abordare diplomatică la acţiuni militare. Ei prezintă aceste opţiuni fără părtinire sau favoruri”, a declarat William Martin, directorul de comunicare al lui Vance.

Potrivit site-ului Axios, Trump va avea o întâlnire cu echipa sa de securitate naţională, care i-a prezentat deja o listă de opţiuni. Cu acest prilej va fi evaluată o propunere din partea Teheranului de a iniţia discuţii cu privire la . Pe de altă parte, șeful de la Casa Albă pare să ia în considerare autorizarea unei acţiuni militare împotriva Iranului.

El este încliniat să lanseze un atac pentru a pedepsi regimul pentru uciderea protestatarilor, dar nu a luat încă o decizie finală. Sunt analizate propunerile iraniene de negocierie a declarat pentru Axios un oficial al administrației. Pe măsură ce au apărut informaţii despre sutele de protestatari uciși, Trump a declarat reporterilor că Iranul „începe” să depăşească limitele.

Qatarul avertizează asupra consecințelor unui război

Qatarul l-a avertizat pe Donald Trump că o confruntare între SUA şi Iran ar fi „catastrofală” pentru regiune, informează AFP. Avertismentul a venit din partea unui purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe qatariot, Majed al-Ansari. Acesta a făcut declarațiile în timpul unei conferinţe de presă la Doha.

„Ştim că orice escaladare (…) ar avea consecinţe catastrofale în regiune şi dincolo de ea, şi prin urmare noi dorim să o evităm cât de mult posibil”, a declarat oficialul.

Qatarul găzduieşte cea mai mare bază americană din regiune. În iunie, în timpul războiului dintre Israel şi Iran, Teheranul a lansat rachete asupra acestei baze, ca ripostă la un atac american contra siturilor sale nucleare. Astfel, oficialii de la Doha se tem că teritoriul lor ar fi vizat de noi lovituri din partea Iranului și a aliaților săi, în caz de conflict.

„Suntem încă în stadiul în care credem că poate fi găsită o soluţie diplomatică. (…) Suntem în discuţii cu toate părţile, în mod evident cu vecinii şi partenerii noştri din regiune, pentru a ajunge la o soluţie diplomatică”, a spus al-Ansari.

Ce ținte ar viza Donald Trump în Iran

Unii membri ai administraţiei consideră că ar putea fi contraproductive, dar Trump însuşi pare să fie înclinat să le ordone, potrivit sursei. Dacă va ordona atacuri, acestea vor viza probabil elemente ale regimului implicate în securitatea internă, considerate responsabile de represiune.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că atacurile aeriene ar fi una dintre opţiuni luate în considerare. Ea a subliniat că, deşi Trump nu se teme să recurgă la forţă, diplomaţia este întotdeauna prima opţiune. Declarația vine după ce oficialii iranieni au denunţat ameninţările lui Trump şi au replicat că vor ataca bazele americane şi Israelul.

„Ceea ce auziţi public din partea regimului iranian este destul de diferit de mesajele pe care administraţia le primeşte în privat şi cred că preşedintele are interesul să exploreze aceste mesaje”, a spus ea.

Între timp, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi l-a contactat pe Steve Witkoff pentru a discuta despre proteste, au declarat două surse pentru Axios. Demersul pare a fi un efort al Iranului de a detensiona relaţiile cu SUA sau, cel puţin, de a câştiga mai mult timp înainte ca Trump să ia măsuri pentru a slăbi şi mai mult regimul. Totodată, Trump anunţat noi sancţiuni secundare pentru a creşte presiunea asupra Iranului.

„Începând de acum, orice ţară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă de 25% pentru toate afacerile cu Statele Unite ale Americii. Acest ordin este definitiv şi fără drept de apel. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, a scris el pe Truth Social.