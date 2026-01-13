Explozie sau meteorit? În noaptea dintre sâmbătă și duminică, mai multe comunități din sudul Italiei au fost zguduite de un sunet puternic care i-a trezit din somn. Autoritățile au fost alertate rapid, iar primele informații indică un posibil obiect spațial care ar fi atins solul la o distanță apropiată de zonele locuite. Acest lucru a generat o undă de șoc, care a fost resimțită în mai multe localități.

Explozie sau meteorit? Unde a fost observat fenomenul și ce arată camerele de supraveghere

Evenimentul s-a petrecut în apropierea orașului Bari, unde camerele de supraveghere au surprins o lumină puternică, urmată de vibrații intense. Deși impactul nu s-a produs lângă case, intensitatea zgomotului a fost suficientă pentru a fi percepută ca o explozie, provocând panică printre locuitori.

Explozie sau meteorit? Cum au reacționat localnicii

Mulți oameni s-au speriat și au încercat să găsească explicații. Pe rețelele sociale au apărut tot felul de ipoteze, care au variat de la , la explozii accidentale sau acte deliberate. Lipsa informațiilor oficiale a alimentat zvonurile și confuzia în rândul populației.

Ce au descoperit oamenii în zona unde a avut loc impactul

Dimineața, oamenii au găsit un crater într-o livadă de măslini și fragmente care par a proveni dintr-un corp cosmic. Deși aceste indicii sugerează un meteorit, specialiștii încă nu au confirmat oficial originea materialelor.

Agenția Spațială Italiană a comunicat că analizele sunt în curs și momentan nu pot confirma dacă fragmentele provin într-adevăr de la un meteorit. Impactul a cauzat arsuri pe măslini, probabil din cauza temperaturii generate de explozie, însă, nu au fost raportate victime sau pagube serioase.

Acest caz aduce aminte de un incident similar, care a avut loc în urmă cu doi ani, lângă Matera, când un obiect necunoscut s-a prăbușit din atmosferă. Experții afirmă că astfel de fenomene sunt rare, dar posibile, mai ales în zonele rurale, potrivit .

Cum au descris martorii zgomotul și lumina

Martorii au vorbit despre un „boom” puternic care a făcut să vibreze geamurile, mai ales în zonele rurale. Mulți au crezut inițial că este vorba despre un cutremur, însă, în acel interval nu s-a înregistrat nicio activitate seismică în Puglia. Zgomotul auzit în mai multe localități a amplificat îngrijorarea, iar imaginile surprinse arată o lumină intensă, urmată de o bubuitură puternică.