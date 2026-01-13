B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac

Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac

Ana Maria
13 ian. 2026, 09:59
Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac
Sursă foto: Freepik/ @bearfotos
Cuprins
  1. Explozie sau meteorit? Unde a fost observat fenomenul și ce arată camerele de supraveghere
  2. Explozie sau meteorit? Cum au reacționat localnicii
  3. Ce au descoperit oamenii în zona unde a avut loc impactul
  4. Cum au descris martorii zgomotul și lumina

Explozie sau meteorit? În noaptea dintre sâmbătă și duminică, mai multe comunități din sudul Italiei au fost zguduite de un sunet puternic care i-a trezit din somn. Autoritățile au fost alertate rapid, iar primele informații indică un posibil obiect spațial care ar fi atins solul la o distanță apropiată de zonele locuite. Acest lucru a generat o undă de șoc, care a fost resimțită în mai multe localități.

Explozie sau meteorit? Unde a fost observat fenomenul și ce arată camerele de supraveghere

Evenimentul s-a petrecut în apropierea orașului Bari, unde camerele de supraveghere au surprins o lumină puternică, urmată de vibrații intense. Deși impactul nu s-a produs lângă case, intensitatea zgomotului a fost suficientă pentru a fi percepută ca o explozie, provocând panică printre locuitori.

Explozie sau meteorit? Cum au reacționat localnicii

Mulți oameni s-au speriat și au încercat să găsească explicații. Pe rețelele sociale au apărut tot felul de ipoteze, care au variat de la atacuri militare, la explozii accidentale sau acte deliberate. Lipsa informațiilor oficiale a alimentat zvonurile și confuzia în rândul populației.

Ce au descoperit oamenii în zona unde a avut loc impactul

Dimineața, oamenii au găsit un crater într-o livadă de măslini și fragmente care par a proveni dintr-un corp cosmic. Deși aceste indicii sugerează un meteorit, specialiștii încă nu au confirmat oficial originea materialelor.

Agenția Spațială Italiană a comunicat că analizele sunt în curs și momentan nu pot confirma dacă fragmentele provin într-adevăr de la un meteorit. Impactul a cauzat arsuri pe măslini, probabil din cauza temperaturii generate de explozie, însă, nu au fost raportate victime sau pagube serioase.

Acest caz aduce aminte de un incident similar, care a avut loc în urmă cu doi ani, lângă Matera, când un obiect necunoscut s-a prăbușit din atmosferă. Experții afirmă că astfel de fenomene sunt rare, dar posibile, mai ales în zonele rurale, potrivit Cancan.

Cum au descris martorii zgomotul și lumina

Martorii au vorbit despre un „boom” puternic care a făcut să vibreze geamurile, mai ales în zonele rurale. Mulți au crezut inițial că este vorba despre un cutremur, însă, în acel interval nu s-a înregistrat nicio activitate seismică în Puglia. Zgomotul auzit în mai multe localități a amplificat îngrijorarea, iar imaginile surprinse arată o lumină intensă, urmată de o bubuitură puternică.

Tags:
Citește și...
Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
Externe
Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
Război în Ucraina. Atac rusesc asupra orașului Harkov. Două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite
Externe
Război în Ucraina. Atac rusesc asupra orașului Harkov. Două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite
Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
Externe
Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
Externe
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Externe
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Externe
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
Externe
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
Externe
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Externe
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Externe
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Ultima oră
10:41 - Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării a dat toate detaliile: „Azi e până la 48”
10:33 - Petele negre de pe ceapa roșie: când este sigură pentru consum și când trebuie aruncată?
10:19 - Suveraniștii depun moțiune simplă împotriva ministrului Apărării. Ce îi reproșează lui Radu Miruță
10:17 - Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
10:07 - Eurovision 2026. Concurentul României va evolua în semifinala din 14 mai
09:59 - Sac plin cu bani, descoperit în Norvegia. Poliția ia în calcul legătura cu cel mai mare jaf din istoria țării
09:32 - Intervenție extremă în Munții Maramureșului pentru salvamontiști. Cum au ajuns salvatorii la ucraineanul pierdut (FOTO, VIDEO)
09:29 - Beneficii importante pentru cotizanții la fondurile de pensii private. Schimbările anului 2026
09:26 - Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
09:21 - Cum speli corect fructele și legumele? Greșeala frecventă care lasă pesticide și bacterii pe alimente