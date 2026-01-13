Explozie sau meteorit? În noaptea dintre sâmbătă și duminică, mai multe comunități din sudul Italiei au fost zguduite de un sunet puternic care i-a trezit din somn. Autoritățile au fost alertate rapid, iar primele informații indică un posibil obiect spațial care ar fi atins solul la o distanță apropiată de zonele locuite. Acest lucru a generat o undă de șoc, care a fost resimțită în mai multe localități.
Evenimentul s-a petrecut în apropierea orașului Bari, unde camerele de supraveghere au surprins o lumină puternică, urmată de vibrații intense. Deși impactul nu s-a produs lângă case, intensitatea zgomotului a fost suficientă pentru a fi percepută ca o explozie, provocând panică printre locuitori.
Mulți oameni s-au speriat și au încercat să găsească explicații. Pe rețelele sociale au apărut tot felul de ipoteze, care au variat de la atacuri militare, la explozii accidentale sau acte deliberate. Lipsa informațiilor oficiale a alimentat zvonurile și confuzia în rândul populației.
Dimineața, oamenii au găsit un crater într-o livadă de măslini și fragmente care par a proveni dintr-un corp cosmic. Deși aceste indicii sugerează un meteorit, specialiștii încă nu au confirmat oficial originea materialelor.
Agenția Spațială Italiană a comunicat că analizele sunt în curs și momentan nu pot confirma dacă fragmentele provin într-adevăr de la un meteorit. Impactul a cauzat arsuri pe măslini, probabil din cauza temperaturii generate de explozie, însă, nu au fost raportate victime sau pagube serioase.
Acest caz aduce aminte de un incident similar, care a avut loc în urmă cu doi ani, lângă Matera, când un obiect necunoscut s-a prăbușit din atmosferă. Experții afirmă că astfel de fenomene sunt rare, dar posibile, mai ales în zonele rurale, potrivit Cancan.
Martorii au vorbit despre un „boom” puternic care a făcut să vibreze geamurile, mai ales în zonele rurale. Mulți au crezut inițial că este vorba despre un cutremur, însă, în acel interval nu s-a înregistrat nicio activitate seismică în Puglia. Zgomotul auzit în mai multe localități a amplificat îngrijorarea, iar imaginile surprinse arată o lumină intensă, urmată de o bubuitură puternică.