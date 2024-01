Explozii pe insula Roosevelt din New York. Mai multe clădiri au suferit pene de curent

Pompierii din New York au inițiat un protocol de răspuns în caz de urgență după ce „trei bubuituri și tremurături” au fost resimțite marți dimineață, 2 ianuarie, pe insula Roosevelt, informează .

Echipajele de pompieri au fost chemate la blocul 580 din Main Street, la sud de Roosevelt Island Bridge & Tram, chiar înainte de ora 6 dimineața, după ce au primit informații despre mai multe explozii în zonă, a declarat FDNY.

„A fost foarte zgomotos. Pereții s-au cutremurat, iar ferestrele mele se auzeau zornăind”, a spus un martor.

O altă persoană a precizat că încât s-a simțit ca și cum „un camion ar fi intrat în clădirea noastră”.

„Bubuituri puternice și o zguduire. Încă încercăm să ne revenim. Lucruri înfricoșătoare”, mai spun martorii.

Numerous reports of explosions and building shaking near Roosevelt Island, Manhattan, New York City.

Firefighters report power outages, and multiple emergency crews respond to explosions in the Roosevelt Island, Manhattan, and Queens areas.

