Extrema dreaptă olandeză, Partidul Libertății (PVV), pierde alegerile anticipate din Țările de Jos, deși era dată ca favorită în sondaje. Numărătoarea voturilor indică o .

Extrema dreaptă a pierdut în Țările de Jos

Alegerile anticipate din Țările de Jos au fost declanșate de liderului extremist Geert Wilders care spera că, astfel, va consolida poziția PVV. Rezultatul de la urne i-a infirmat așteptările, iar extrema dreaptă a pierdut în popularitate. În schimb, se conturează tot mai clar victoria formațiunii de centru D66, condusă de , un tânăr politician de 38 de ani.

Popularitatea sa a crescut în ultima lună, pe măsură ce a făcut campanie cu promisiunea de a rezolva problema lipsei de locuinţe. De asemenea, Jetten a promovat investițiile în educație, fără să evite problemele legate de imigrație care au dus la ascensiunea partidului de extrema-dreaptă PVV.

„Am demonstrat nu numai Olandei, ci şi întregii lumi că este posibil să învingem mişcările populiste şi de extrema dreapta. (…) Astăzi, milioane de olandezi au întors o pagină şi au spus adio politicii negativismului, urii şi nesfârşitului «nu, nu putem»”, a declarat Jetten mulţimii, la petrecerea electorală organizată după anunțul sondajelor exit-poll.

Rezultatul pozitiv din alegeri deschide calea D66 și liderului său spre formarea unui nou guvern. Rob Jetten ar putea fi cel mai tânăr premier din istoria Olandei. Partidul D66 a înregistrat câştiguri uriaşe, în condiţiile în care Geert Wilders a pierdut din popularitate, conform Reuters.

Geert Wilders a pierdut pe propria mână

Miercuri seara, Wilders s-a declarat dezamăgit de faptul că partidul său, de extrema-dreaptă, a pierdut majoritatea parlamentară. El a recunoscut că acest rezultat îl va trimite în opoziție și că nu va face parte din viitorul guvern. Toate partidele majore au exclus posibilitatea de a guverna alături de Wilders. Acesta a provocat căderea ultimei coaliţii conduse de PVV.

„Desigur, ne-am fi dorit să câştigăm mai multe locuri şi regret pierderea, dar nu este ca şi cum am fi fost şterşi de pe hartă”, a declarat el.

Rezultatele din aceste alegeri indică o scădere bruscă pentru Geert Wilders faţă de rezultatul record pe care partidul său l-a înregistrat în 2023. De partea cealaltă, D66 a înregistrat cele mai mari câştiguri şi şi-a triplat aproape numărul de mandate parlamentare. Sondajele la ieşirea de la urne şi rezultatele preliminare indicau o victorie strânsă pentru progresistul D66, Wilders urmând pe locul al doilea.

Numărarea voturilor a indicat însă un rezultat uşor mai bun pentru populistul anti-islam. După numărarea a 90% din voturi, joi dimineaţa, D66 şi Partidul Libertăţii (PVV) erau la egalitate. Specialiștii estimau că cele două formațiuni vor obține câte 26 de locuri în camera inferioară a Parlamentului, care are 150 de locuri.

The centrist D66 party made significant gains in the Dutch elections, potentially leading government formation as Geert Wilders’ Freedom Party lost support — Reuters (@Reuters)

Semnal prost pentru extrema dreaptă europeană

Alegerile din Olanda au fost considerate un test pentru parcursul partidelor extemiste în Europa. Rezultatul arată că extrema dreaptă și-a cam atins limitele în anumite părţi ale Europei. Geert Wilders este unul dintre cei mai longevivi lideri populişti din Europa. Acesta are poziții anti-islamice şi trăieşte sub protecţie constantă din cauza ameninţărilor cu moartea.

El a propus, respingerea tuturor cererilor de azil și trimiterea refugiaţilor ucraineni de sex masculin înapoi în Ucraina. De asemenea politicianul de extrema dreaptă a dorit să oprească ajutorul pentru Kiev. Banii economisiți urmau să fie folosiți pentru finanțarea energiei şi sănătății. Wilders a condus partidul său la victoria din alegerile din 2023, când a format o coaliţie conservatoare. El nu a obținut funcția de premier

În iunie PVV a demis guvernul din cauza refuzului acestuia de a adopta măsurile sale dure. Geert Wilders a sperat că partidul său își va consolida poziția în alegeri anticipate, iar el va putea revendica funcția de premier. Visul său s-a năruit după seara de miercuri.

🔴 Breaking: Geert Wilders’ dream of becoming the prime minister of the Netherlands is in tatters after Dutch voters turned to a resurgent centrist party in a snap general election — The Telegraph (@Telegraph)

Negocierile pentru formarea guvernului se anunță dificile

Chiar dacă D66 a câștigat alegerile, iar extrema-dreaptă a fost izolată negocierile pentru formarea unei stabile se anunță dificile. Pentru a obține învestitura în Parlamentul olandez, este nevoie de 76 de voturi.

Astfel, viitoarea guvernare va fi dată de o alianță formată din cel puțin patru partide.

Un scenariu posibil are în vedere un acord între D66, creştin-democraţii conservatori, VVD de centru-dreapta şi Partidul Verde-Laburist. Chiar și așa, negocierile pentru formarea guvernului și adoptarea programului de guvernare ar putea dura mai multe luni.