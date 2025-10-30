Extrema dreaptă olandeză, Partidul Libertății (PVV), pierde alegerile anticipate din Țările de Jos, deși era dată ca favorită în sondaje. Numărătoarea voturilor indică o victorie a formațiunii de centru D66.
Alegerile anticipate din Țările de Jos au fost declanșate de liderului extremist Geert Wilders care spera că, astfel, va consolida poziția PVV. Rezultatul de la urne i-a infirmat așteptările, iar extrema dreaptă a pierdut în popularitate. În schimb, se conturează tot mai clar victoria formațiunii de centru D66, condusă de Rob Jetten, un tânăr politician de 38 de ani.
Popularitatea sa a crescut în ultima lună, pe măsură ce a făcut campanie cu promisiunea de a rezolva problema lipsei de locuinţe. De asemenea, Jetten a promovat investițiile în educație, fără să evite problemele legate de imigrație care au dus la ascensiunea partidului de extrema-dreaptă PVV.
„Am demonstrat nu numai Olandei, ci şi întregii lumi că este posibil să învingem mişcările populiste şi de extrema dreapta. (…) Astăzi, milioane de olandezi au întors o pagină şi au spus adio politicii negativismului, urii şi nesfârşitului «nu, nu putem»”, a declarat Jetten mulţimii, la petrecerea electorală organizată după anunțul sondajelor exit-poll.
Rezultatul pozitiv din alegeri deschide calea D66 și liderului său spre formarea unui nou guvern. Rob Jetten ar putea fi cel mai tânăr premier din istoria Olandei. Partidul D66 a înregistrat câştiguri uriaşe, în condiţiile în care Geert Wilders a pierdut din popularitate, conform Reuters.
Miercuri seara, Wilders s-a declarat dezamăgit de faptul că partidul său, de extrema-dreaptă, a pierdut majoritatea parlamentară. El a recunoscut că acest rezultat îl va trimite în opoziție și că nu va face parte din viitorul guvern. Toate partidele majore au exclus posibilitatea de a guverna alături de Wilders. Acesta a provocat căderea ultimei coaliţii conduse de PVV.
„Desigur, ne-am fi dorit să câştigăm mai multe locuri şi regret pierderea, dar nu este ca şi cum am fi fost şterşi de pe hartă”, a declarat el.
Rezultatele din aceste alegeri indică o scădere bruscă pentru Geert Wilders faţă de rezultatul record pe care partidul său l-a înregistrat în 2023. De partea cealaltă, D66 a înregistrat cele mai mari câştiguri şi şi-a triplat aproape numărul de mandate parlamentare. Sondajele la ieşirea de la urne şi rezultatele preliminare indicau o victorie strânsă pentru progresistul D66, Wilders urmând pe locul al doilea.
Numărarea voturilor a indicat însă un rezultat uşor mai bun pentru populistul anti-islam. După numărarea a 90% din voturi, joi dimineaţa, D66 şi Partidul Libertăţii (PVV) erau la egalitate. Specialiștii estimau că cele două formațiuni vor obține câte 26 de locuri în camera inferioară a Parlamentului, care are 150 de locuri.
Alegerile din Olanda au fost considerate un test pentru parcursul partidelor extemiste în Europa. Rezultatul arată că extrema dreaptă și-a cam atins limitele în anumite părţi ale Europei. Geert Wilders este unul dintre cei mai longevivi lideri populişti din Europa. Acesta are poziții anti-islamice şi trăieşte sub protecţie constantă din cauza ameninţărilor cu moartea.
El a propus, respingerea tuturor cererilor de azil și trimiterea refugiaţilor ucraineni de sex masculin înapoi în Ucraina. De asemenea politicianul de extrema dreaptă a dorit să oprească ajutorul pentru Kiev. Banii economisiți urmau să fie folosiți pentru finanțarea energiei şi sănătății. Wilders a condus partidul său la victoria din alegerile din 2023, când a format o coaliţie conservatoare. El nu a obținut funcția de premier
În iunie PVV a demis guvernul din cauza refuzului acestuia de a adopta măsurile sale dure. Geert Wilders a sperat că partidul său își va consolida poziția în alegeri anticipate, iar el va putea revendica funcția de premier. Visul său s-a năruit după seara de miercuri.
Chiar dacă D66 a câștigat alegerile, iar extrema-dreaptă a fost izolată negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare stabile se anunță dificile. Pentru a obține învestitura în Parlamentul olandez, este nevoie de 76 de voturi.
Astfel, viitoarea guvernare va fi dată de o alianță formată din cel puțin patru partide.
Un scenariu posibil are în vedere un acord între D66, creştin-democraţii conservatori, VVD de centru-dreapta şi Partidul Verde-Laburist. Chiar și așa, negocierile pentru formarea guvernului și adoptarea programului de guvernare ar putea dura mai multe luni.