Femeia care a scris eseul „Cum să-ți ucizi soțul” a fost condamnată pentru uciderea partenerului de viață

Romanciera Nancy Crampton-Brophy, autoarea eseului intitulat „Cum să-ți ucizi soțul”, a fost de gradul doi pentru uciderea partenerului de viață, potrivit .

Daniel Brophy a fost găsit mort pe 2 iunie 2018 în Institutului Culinar din Oregon, unde lucra. Bărbatul de 63 de ani fusese împușcat în spate și în piept.

Autoarea eseul „Cum să-ți ucizi soțul” este condamnată pentru uciderea soțului

Scriitoarea Crampton-Brophy, acum în vârstă de 71 de ani, a fost arestată trei luni mai târziu și acuzată de uciderea partenerului său de viață, iar de atunci a rămas în închisoare. Femeia își va afla sentința pe 13 iunie, informează sursa citată.

Procesul său a început pe data 4 aprilie în Portland. Procurorii susținuseră în timpul dosarului că Nancy Crampton-Brophy era motivată de bani și de o poliță de asigurare de viață, însă aceasta a negat că ar fi avut motive să-și ucidă soțul.

Femeia a declarat că problemele lor financiare au fost în mare parte rezolvate prin încasarea unei părți din planul de economii pentru pensii al soțului.

Pe data 18 mai, colega de celulă a lui Crampton-Brophy, Andrea Jacobs, le-a spus procurorilor că soțului ei, cu care era căsătorită de 26 de ani: „Mi-a spus că a fost împușcat de două ori în inimă și … mi-a arătat distanța”, a povestit Jacobs.

Romanciera Nancy Crampton-Brophy a fost văzută pe imaginile camerelor de supraveghere, conducând spre și dinspre institutul culinar. Femeia deținea aceeași marcă și model de armă care a fost folosită pentru a-și ucide soțul, potrivit procurorilor

„Petrec mult timp gândindu-mă la crimă și, în consecință, la procedura poliției”

Cu toate că autoritățile nu au găsit niciodată arma cu care și-ar fi ucis soțul, procurorii au transmis că femeia a înlocuit țeava armei folosite în atac și apoi a aruncat-o.

Avocații apărării au descris cazul ca fiind bazat exclusiv pe dovezi circumstanțiale, evidenţiind căsnicia clientului lor ca fiind una bazată pe dragoste.

Nancy Crampton-Brophy a publicat cărți precum The Wrong Lover și The Wrong Husband, iar în 2011 a scris eseul „How to Murder Your Husband” pentru blogul See Jane Publish.

„Ca scriitoare romantică de suspans, petrec mult timp gândindu-mă la crimă și, în consecință, la procedura poliției”, a scris ea la acel moment. „La urma urmei, dacă crima ar trebui să mă elibereze, cu siguranță . Și permiteți-mi să spun clar pentru înregistrare, nu-mi plac salopetele și portocaliul nu este culoarea mea”, a menționat femeia.

În cele din urmă, judecătorul Christopher Ramras a exclus eseul din proces, menționând că a fost publicat în anul 2011.