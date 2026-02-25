Femeia din Sibiu rămâne în arest preventiv după ce și-a ucis mama pentru a-i fura averea. Alba Iulia a respins miercuri contestația acesteia. Decizia este definitivă, iar inculpata va sta în spatele gratiilor până la finalul lunii martie. Celelalte două complice implicate în crimă sunt cercetate tot în stare de arest.

Asistenta medicală care a ajutat la crimă nu a atacat decizia de arestare. Judecătorii au stabilit că probele de la dosar sunt suficiente pentru a menține toate inculpatele în închisoare. Planul criminal a fost pus în aplicare pentru a obține o moștenire de peste un milion de euro, scrie .

Femeia din Sibiu a primit instrucțiuni pentru ștergerea urmelor

Femeia ar fi primit instrucțiuni precise de la o complice pentru a se asigura că fapta rămâne nedescoperită de polițiști. Procurorii susțin că Adriana Viliginschi i-ar fi sugerat fiicei victimei să găurească dispozitivul de stocare al sistemului de supraveghere video cu o bormașină. Acest gest a fost gândit pentru a șterge imaginile care ar fi putut surprinde momentul crimei din iunie 2024.

Complicea este acuzată că a oferit informații pentru ca omorul să decurgă fără probleme. Ea a întărit hotărârea fiicei de a-și ucide propria mamă. Procurorii susțin că aceste sfaturi au fost menite să le scape pe amândouă de răspunderea penală.

Femeia a folosit sedative puternice înainte de crimă

O femeie din Sibiu și-a adus mama în stare de inconștiență folosind un amestec de medicamente. Complicea i-a indicat doza exactă de sedative pentru a induce o stare comatoasă. Acest lucru a făcut ca asfixierea victimei să fie mult mai ușoară pentru autoare.

Adriana Viliginschi a oferit suport moral și tehnic pe tot parcursul planului. Ea este fosta logodnică a unui om de afaceri ucis în 2023 și se află acum în arest. Toate cele trei femei sunt cercetate pentru omor calificat sau complicitate la această infracțiune.