B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații

Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 21:52
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
sursa foto: fanpage.it
Cuprins
  1. Cine sunt inculpații și ce acuzații li se aduc
  2. Cum ar fi fost puse în scenă aparițiile și profețiile
  3. Cum reacționează inculpata la proces

O femeie care se intitula mistică și atrăgea sute de pelerini lângă Roma a fost trimisă în judecată. Ea și soțul său sunt acuzați că ar fi strâns donații sub pretextul unor apariții supranaturale ale Fecioarei Maria. Cazul a stârnit controverse în Italia și în rândul credincioșilor catolici.

Cine sunt inculpații și ce acuzații li se aduc

Giselle Cardia și Gianni Cardia vor fi judecați în aprilie 2026 pentru presupusa fraudă. Procurorii susțin că au pus în scenă false apariții ale Fecioarei Maria și profeții mincinoase despre catastrofe.

Sumele obținute ar fi fost uriașe. În decursul mai multor ani, cei doi ar fi adunat 365.000 de euro. Credincioșii credeau că banii vor fi folosiți „pentru construirea unui centru destinat copiilor bolnavi”, notează The Guardian.

Cardia atrăgea lunar sute de pelerini în Trevigiano Romano, un orășel situat lângă Roma. oamenii se rugau în fața statuii amplasate pe o colină într-un mic altar improvizat.

Cum ar fi fost puse în scenă aparițiile și profețiile

Potrivit procurorilor, femeia ar fi pretins că statuia îi transmite „mesaje divine”. Printre avertismentele sale se numărau un cutremur ce ar distruge Roma și „preluarea” Bisericii Catolice de comuniști, relatează adeverul.ro.

Investigația a început în 2023, după ce un detectiv particular a descoperit că sângele de pe statuie ar fi fost sânge de porc. Biserica Catolică a declarat-o apoi drept impostor și a înăsprit regulile privind recunoașterea fenomenelor supranaturale.

Cardia are și o condamnare anterioară pentru fraudă financiară și cumpărase statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Medjugorje, Bosnia și Herțegovina.

Cum reacționează inculpata la proces

Avocata lui Gisella Cardia a declarat că aceasta „s-a simțit ușurată”.

„Oricât de paradoxal ar părea, se simte ușurată, considerând că are ocazia să dezvăluie adevărul cu transparență și să pună capăt tuturor speculațiilor și controverselor”, a spus avocata.

Procesul vine în contextul unor avertismente recente ale Vaticanului. Aparițiile Fecioarei Maria și ale lui Iisus din diferite locuri au fost declarate „fără origine supernaturală”. Papa Leon a emis un decret prin care avertizează asupra exagerării cultului Fecioarei și proliferării profeților falși.

Tags:
Citește și...
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Externe
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Externe
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Externe
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Externe
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Externe
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Externe
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Externe
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
Externe
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Externe
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Externe
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Ultima oră
23:29 - Postul Crăciunului se apropie. Ce reguli trebuie respectate, ce superstiții păstrează românii și ce se mănâncă în această perioadă
22:57 - Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
22:56 - Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
22:37 - Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
22:08 - Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
22:07 - Ministrul Justiției, după întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații și liderii coaliției pe tema pensiilor speciale: “Au existat discuții ample, însă, nu am în față perspectiva unei finalități în ceea ce privește conturarea unui proiect de lege” (VIDEO)
21:55 - Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
21:33 - Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
21:22 - Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
21:20 - România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari