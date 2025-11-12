O femeie care se intitula mistică și atrăgea sute de pelerini lângă Roma a fost trimisă în judecată. Ea și soțul său sunt acuzați că ar fi strâns donații sub pretextul unor apariții supranaturale ale Fecioarei Maria. Cazul a stârnit controverse în Italia și în rândul credincioșilor catolici.

Cine sunt inculpații și ce acuzații li se aduc

Giselle Cardia și Gianni Cardia vor fi judecați în aprilie 2026 pentru presupusa fraudă. Procurorii susțin că au pus în scenă false apariții ale Fecioarei Maria și profeții mincinoase despre catastrofe.

Sumele obținute ar fi fost uriașe. În decursul mai multor ani, cei doi ar fi adunat 365.000 de euro. Credincioșii credeau că banii vor fi folosiți „pentru construirea unui centru destinat copiilor bolnavi”, notează .

Cardia atrăgea lunar sute de pelerini în Trevigiano Romano, un orășel situat lângă Roma. oamenii se rugau în fața statuii amplasate pe o colină într-un mic altar improvizat.

Cum ar fi fost puse în scenă aparițiile și profețiile

Potrivit procurorilor, femeia ar fi pretins că statuia îi transmite „mesaje divine”. Printre avertismentele sale se numărau un cutremur ce ar distruge Roma și „preluarea” Bisericii Catolice de comuniști, relatează adeverul.ro.

Investigația a început în 2023, după ce un detectiv particular a descoperit că sângele de pe statuie ar fi fost sânge de porc. Biserica Catolică a declarat-o apoi drept impostor și a înăsprit regulile privind recunoașterea fenomenelor supranaturale.

Cardia are și o condamnare anterioară pentru fraudă financiară și cumpărase statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj din Medjugorje, Bosnia și Herțegovina.

Cum reacționează inculpata la proces

Avocata lui Gisella Cardia a declarat că aceasta „s-a simțit ușurată”.

„Oricât de paradoxal ar părea, se simte ușurată, considerând că are ocazia să dezvăluie adevărul cu transparență și să pună capăt tuturor speculațiilor și controverselor”, a spus avocata.

Procesul vine în contextul unor avertismente recente ale Vaticanului. Aparițiile Fecioarei Maria și ale lui Iisus din diferite locuri au fost declarate „fără origine supernaturală”. a emis un decret prin care avertizează asupra exagerării cultului Fecioarei și proliferării profeților falși.