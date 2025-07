Fenomen rar deasupra mării! Turiștii au scos imediat telefonul să filmeze „tsunamiul” care s-a apropiat de țărm. Unde a avut loc

Un atmosferic rar, asemănător unui val uriaș care mătura cerul, a fost surprins zilele trecute pe litoralul . Formațiunea noroasă compactă, cunoscută sub denumirea de „roll cloud”, a creat un spectacol impresionant pe cer, fiind filmată și fotografiată de zeci de turiști.

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, mulți dintre cei prezenți pe plajă descriind momentul ca pe o scenă desprinsă dintr-un film apocaliptic. Norul întunecat s-a apropiat rapid de mal, însoțit de rafale de vânt și o răcire bruscă a aerului, potrivit .

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal.

It’s actually called a roll cloud.

— Massimo (@Rainmaker1973)