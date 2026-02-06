Fenomenul camerelor ascunse montate în hotelurile din China a căpătat proporții în ultimii ani, unii făcând bani buni din vânzarea pe site-uri sau rețelele sociale a materialelor video cu cupluri făcând sex în respectivele locații. Asta deși, teoretic, producerea și distribuirea de materiale pornografice este ilegală în această țară și există reguli stricte privind vânzarea și utilizarea camerelor ascunse.

Cazul unui cuplu rămas cu traume după o noapte la hotel

Eric (nu e numele lui real) chiar era pasionat de astfel de materiale pornografice, deoarece considera pornografia tradițională „foarte regizată”.

Nu și-a pus problema cum s-ar simți oamenii din imagini, filmați pe ascuns cum fac sex, până când el însuși a devenit o victimă.

Într-o noapte din 2023, el și „Emily”, iubita sa, petrecuseră într-un hotel din Shenzhen, în sudul Chinei. Trei săptămâni mai târziu, uitându-se la filme porno pe un canal de socializare, a descoperit din întâmplare o filmare chiar cu ei doi din acea noapte.

Eric a vorbit cu Emily și, inițial, ea a crezut că e o glumă. Dar când a văzut imaginile, s-a îngrozit. O vreme, cei doi nici nu și-au mai vorbit. Acum sunt împreună în continuare, dar au rămas cu traume: poartă mereu pălării în public să nu fie recunoscuți, evită să meargă în hoteluri și mai intră pe canalele respective doar să verifice dacă nu au ajuns iar acolo.

Astfel de cazuri sunt tot mai dese și chinezii, mai ales femeile, discută pe rețelele sociale diverse metode de a depista camerele ascunse de filmat din hoteluri. Unii chiar își montează corturi în camerele de hotel pentru a fi siguri că nu sunt filmați.

Ce a descoperit BBC despre rețeaua de camere ascunse din hoteluri

a descoperit mii de clipuri recente filmate cu camere ascunse din hoteluri și vândute ca materiale pornografice pe mai multe site-uri sau pe canale Telegram. Asta deși, teoretic, această rețea socială e interzisă în China.

În 18 luni, BBC a descoperit șase site-uri web și aplicații promovate pe Telegram. Acestea susțineau că operează 180 de camere ascunse în camere de hotel, care înregistrau, dar și transmiteau în direct activitățile oaspeților. Oamenii care gestionează aceste rețele ajung să facă bani buni din vânzarea de abonamente la aceste site-uri și canale. Un singur canal are chiar și 10.000 de membri.

Abonații se uită la clipurile înregistrate sau la live-uri și bârfesc ce văd. Ei se plâng dacă oaspeții hotelurilor sting lumina și ei nu mai pot vedea scenele de sex, iar dacă le văd, comentează performanțele oamenilor. Femeile sunt descrise deseori drept „curve”, „târfe” și „cățele”.

Telegram una spune, alta face

Blue Li lucrează la ONG-ul RainLily, care ajută victimele să elimine de pe internet aceste clipuri. Cererea e tot mai mare. Blue spune că Telegram nu răspunde niciodată la solicitările de eliminare acestor conținuturi, forțându-i să contacteze administratorii grupurilor, care evident că nu au niciun motiv să reacționeze.

BBC însuși a informat Telegram, prin intermediul funcției sale de raportare, dar nu a primit niciun răspuns.

Contactată de BBC din nou 10 zile mai târziu, Telegram a susținut că „distribuirea de materiale pornografice fără acordul persoanelor implicate e interzisă explicit de termenii și condițiile de utilizare ale Telegram” și că „moderează în mod proactiv… și acceptă rapoarte pentru a elimina milioane de conținuturi dăunătoare în fiecare zi”.